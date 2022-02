Tre Mann, le rookie électrique du Thunder

Il n’avait dépassé la barre des 10 points qu’à neuf reprises cette saison, mais le rookie du Thunder, Tre Mann, a mis les bouchées doubles pour aider son équipe à aller s’imposer à Dallas après prolongation (120-114).

L’explosif scoreur passé par Florida finit effectivement à un record en carrière à 29 points (soit le 4e plus gros score d’un rookie cette saison), avec un très joli 6/8 à 3-points dont une bombe au nez et à la barbe de Luka Doncic, les pieds dans le ciment et complètement impuissant…

« Fais les payer avec tes qualités offensives. C’est pour ça que tu es sur le terrain », lui avait soufflé Mark Daigneault dans les oreilles avant l’entre-deux. Et le rookie d’OKC s’est exécuté à merveille.

Titularisé à l’arrière avec la blessure de Shai Gilgeous-Alexander, Tre Mann a saisi la balle au bond avec un premier quart saignant à 10 points en 9 minutes de jeu, avant d’en remettre une couche au retour des vestiaires avec un 3e quart à 11 points en 10 minutes, le tout à 4/4 aux tirs dont 3/3 à 3-points !

« Il avait simplement la mentalité de prendre les tirs ouverts et d’être décisif dans ses actions », a apprécié son coach dansThe Oklahoman. « C’est ce qu’il doit faire. Ce n’est pas facile, et ce n’est pas comme s’il avait résolu le problème une fois pour toutes et qu’on peut passer à autre chose… Mais, ce match-là est en tout cas un énorme pas dans la bonne direction pour lui. »

À un lancer des 30 points

Drafté en 18e choix en juillet dernier, Tre Mann tourne à un petit 7 points et 2 rebonds de moyenne mais son profil plus petit mais tonique à souhait et véritable scoreur en série semble être parfaitement complémentaire des deux arrières en place pour un bon moment, plus grands et plus posés : Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey.

« C’est ce à quoi je pensais tout le match : rester agressif ! », avoue ainsiTre Mann.

Juste avant lui dans l’ordre de passage en conférence de presse d’après-match, Josh Giddey n’a pu s’empêcher de chambrer son camarade de cuvée, qui a manqué la barre symbolique des 30 points à cause d’un ultime lancer…

« Il n’a pas réussi à atteindre les 30 points, mais bon, il a quand même bien joué tout le match. »

Attendant son tour, sac sur le dos, Tre Mann n’a pu que lever les yeux au ciel et esquisser un petit sourire. À ce rythme, il aura son match à 30 points (voire plus) bientôt, c’est une certitude.