Pour Ja Morant, les Grizzlies sont l’équipe la plus spectaculaire de la ligue

Fort logiquement, la NBA a placé cette action au sommet du Top 10 de samedi soir. Il y a tout : défense, attaque et jeu collectif.

En début de troisième quart-temps contre les Wizards, Desmond Bane vient contrer la tentative de dunk de Spencer Dinwiddie. Les Grizzlies jouent très vite la transition et Jaren Jackson Jr. envoie Ja Morant dans les airs.

Cela aurait déjà été superbe comme ça, mais le meneur de jeu en rajoute une couche avec un « windmill dunk » magnifique. Il expliquera qu’il avait même envisagé de se passer la balle entre les jambes !

« Au fond de moi, j’ai fêté cette action », confesse même Taylor Jenkins pour le Commercial Appeal. « D’une certaine manière, j’étais comme en admiration. Je me suis autorisé une petite pause pour me reprendre. Quelle séquence hallucinante. »

Une action de plus dans la collection de Morant cette saison, désormais All-Star. Le meneur de jeu fait partie des joueurs les plus spectaculaires de la ligue et il estime même qu’il n’y a pas de meilleur show en NBA que lui et ses coéquipiers.

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’équipes plus excitantes que nous dans la ligue », assure la star de Memphis. « Je trouve clairement qu’on est les numéros un. »