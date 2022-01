Jonathan Kuminga fait briller les yeux des Warriors

En deux soirs, Jonathan Kuminga vient d’être comparé à deux All-Stars, et même carrément à un double MVP. Et de la bouche de Steve Kerr !

Après la fessée reçue à Milwaukee, le coach des Warriors avait évoqué les qualités athlétiques de son rookie, et il l’avait d’abord comparé au jeune Giannis Antetokounmpo, si brut lors de son arrivée en NBA.

« Quand vous comparez le Giannis d’aujourd’hui au Giannis rookie, vous êtes obligés de penser à l’inexpérience complète de JK. Pas trop de connaissance de la NBA, pas vraiment de prise de conscience de ce qui va arriver, mais c’était exactement pareil pour Giannis il y a 10 ans, ou lorsqu’il est arrivé en NBA. Je ne sais pas s’il existe un joueur plus athlétique et physique que Giannis, et il a appris à utiliser sa taille et ses qualités athlétiques pour prendre le dessus dans les matches. Beaucoup de joueurs devraient le regarder jouer. »

Le Shawn Marion 2.0 ?

Vingt-quatre heures plus tard, Kuminga a répondu à cette comparaison en réalisant son meilleur match avec 25 points, 3 passes et 3 contres face aux Bulls. A 19 ans, le rookie laisse entrevoir son immense potentiel comme « energizer » et comme « two-way player ». Difficile de savoir si c’est un ailier ou un ailier-fort, et il rappelle d’ailleurs Pascal Siakam par sa polyvalence et ses longs segments.

Mais Kerr a une autre idée pour lui : Shawn Marion. Il le connaît très bien puisqu’il était dirigeant à Phoenix à l’époque où Marion est devenu l’un des meilleurs ailiers de la NBA.

« La seule chose qu’on met en avant, c’est la capacité à courir sur le terrain. A utiliser ses dons, des deux côtés du terrain. A chaque fois, il faut sprinter » explique Kerr. « Quand j’étais GM à Phoenix, on avait Shawn Marion. C’était l’un des meilleurs athlètes de la NBA. Chaque soir, il se défonçait sur le terrain. Ce n’était pas un grand shooteur à 3-points. Ce n’était pas un grand passeur. Ce n’était pas un grand dribbleur. Mais il était All-Star simplement parce qu’il se défonçait sur le terrain. Quand on court sur le terrain, plein de bonnes choses peuvent arriver. »

« Il est tellement athlétique et son potentiel est incroyable »

Auteur d’un 10 sur 12 aux tirs cette nuit en 26 minutes, Kuminga a fait basculer le match en deuxième quart-temps par sa puissance, sa vitesse, mais aussi sa vision du jeu et sa défense.

« On peut l’insérer dans n’importe quel cinq » apprécie Stephen Curry. « Avec lui, c’est juste de l’effort et de l’intensité. Il est tellement athlétique et son potentiel est incroyable. Tout ce qu’il fait brille quand il se donne à fond. »

Et qu’en pense Kuminga justement ? « Je dirais que c’est la première fois de ma carrière où j’ai vraiment conscience que je dois courir pour avoir des paniers faciles. Avec le coach, on a regardé des vidéos, et je pense que le fait de courir va m’aider à marquer facilement. »

Pour Curry, son rookie a un don physique, et ce sera très compliqué bientôt de défendre sur lui. Steve Kerr en est aussi conscient.

« C’est la première étape pour JK : prendre conscience que ses qualités athlétiques sont uniques. Elles explosent dans un match NBA. Profiter de ce don va lui permettre de poser les bases, et ensuite son tir va progresser, sa compréhension du jeu aussi… Tout son jeu va progresser ».

Exactement comme Giannis Antetokounmpo au fil des années…