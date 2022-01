Quand Dwight Howard tentait… 39 lancers-francs en un seul match !

Dans la lignée des Wilt Chamberlain, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson et autres Shaquille O’Neal, Dwight Howard a été un pivot dominant. N’en déplaise à ses détracteurs, « Superman » régnait sur les raquettes à la fin des années 2000 et au début des années 2010.

Capable de tourner à près de 21 points, 14 rebonds et 3 contres de moyenne, entre 2007 et 2012, « D12 » était en effet une véritable force de la nature avec le Magic, qu’il est d’ailleurs parvenu à mener jusqu’aux Finals, en 2009. Très peu d’intérieurs adverses pouvaient ainsi tenir tête au triple Défenseur de l’année (2009, 2010, 2011) et, pour le ralentir, il fallait appuyer sur sa « Kryptonite » : les lancers-francs.

Après le « Hack-a-Shaq », c’est donc le non moins fameux « Hack-a-Dwight » qui a commencé à se généraliser en NBA, au début des années 2010. Donnant parfois lieu à des séquences aussi lunaires que ridicules, avec des joueurs qui entraient sur le parquet uniquement pour multiplier les fautes sur Dwight Howard, alors obligé de jouer au chat et à la souris avec ses adversaires, lancés à sa poursuite à chaque remise en jeu…

Et c’était plus que jamais le cas le 12 janvier 2012.

Il y a tout juste dix ans, dans cette saison écourtée par le « lockout », Orlando (l’une des meilleures équipes de la ligue) se déplaçait à Golden State (l’une des moins bonnes équipes de la ligue). Ce soir-là, les Warriors se présentaient sans Kwame Brown, avec David Lee, Andris Biedrins, Ekpe Udoh, Jeremy Tyler et Dominic McGuire pour contenir le premiet de la Draft 2004 à l’intérieur.

Le premier 40/20 depuis 2003

Autant dire que Dwight Howard s’est baladé dans la raquette des « Dubs », emmenés par Monta Ellis, orphelins de Stephen Curry (cheville) et où l’on retrouvait un rookie du nom de Klay Thompson. Et, en près de 44 minutes de jeu, « D12 » a compilé la bagatelle de 45 points (record en carrière), 23 rebonds, 3 passes, 4 interceptions et 2 contres !!!

Le tout à 12/21 aux tirs et… 21/39 aux lancers-francs ! Oui, oui : 39 lancers-francs tentés en un seul match. Un total ahurissant, que certains n’arrivent même pas à atteindre sur une saison complète. Et qui n’avait, surtout, jamais été atteint auparavant, le précédent record en la matière appartenant à Wilt Chamberlain, un autre pivot de renom, avec 34 tentatives sur la ligne (pour 19 réussites), le 22 février 1962.

Si le quintuple meilleur rebondeur de la ligue (2008, 2009, 2010, 2012, 2013) a, comme souvent, beaucoup gâché aux lancers (57% en carrière et 49% en 2011/12), il aura cependant permis au Magic de repartir de l’Oracle Arena avec la victoire (117-109). Martyrisant les pauvres intérieurs de Golden State à coups de dunks, claquettes au rebond offensif, « hook shots » et « alley-oops ». Mais aussi à coup de lancers-francs, puisqu’il y a marqué près de la moitié de ses points, ce soir-là.

À noter que, à peine un an et un changement d’équipe plus tard, Dwight Howard se permettrait d’égaler son propre record NBA, en matière de lancers tentés sur un seul match. Et, comme un symbole, c’est face au Magic que l’octuple All-Star réussirait un (plus acceptable) 25/39 sur la ligne, le 12 mars 2013, avec les Lakers.

Depuis, ils ne sont que deux à avoir approché la marque de « D12 » : DeAndre Jordan, avec son 12/34 le 30 novembre 2015, et surtout Andre Drummond, avec son 13/36 le 20 janvier 2016. Enfin, pour être tout à fait complet sur le sujet, on notera que Shaquille O’Neal détient le record NBA de tentatives aux lancers, sur un match de playoffs : 39 également (pour 18 réussites), le 9 juin 2000.