Covid-19 : la NCAA également confrontée à la vague Omicron

Soir après soir, les annulations et les matchs reportés continuent de s’accumuler en NCAA. Si la NBA réussit plus ou moins à tenir le rythme infernal de son propre calendrier, le basket universitaire n’y arrive lui pas aussi bien.

Depuis le début de la saison, plus de 190 matchs de Division I ont ainsi été annulés ou repoussés à cause de la pandémie. Chez les filles, on en est à 160, la plupart intervenant depuis la mi-décembre et le déferlement du variant Omicron sur le territoire nord-américain.

De dix à cinq jours de quarantaine ?

En l’occurrence, Dan Hurley et ses Huskies de UConn sont actuellement en pause car le coach lui-même mais aussi d’autres membres de son staff ainsi que neuf joueurs ont été testés positifs au Covid-19, forçant deux annulations ou report de leurs matchs.

« Être de nouveau en pause et ressentir à nouveau cet isolement de l’équipe et de la saison, ça pèse », explique-t-il sur ESPN. « Il y avait un sentiment après six semaines ou une douzaine de matchs, qu’on avait réussi à passer le cap avec ça. Mais on a été rapidement ramenés sur terre. »

Le prochain match de UConn est programmé pour le 8 janvier prochain, face à Seton Hall, mais il y a de fortes chances que ce dernier soit remis à plus tard, ou s’il a bien lieu, que les Huskies soient en piteuse posture avec un effectif diminué et des joueurs rouillés, voire encore en phase de récupération physique.

La Big East étudie pour le coup la possibilité de modifier les règles de quarantaine, en passant de dix jours obligatoires à cinq seulement, à la suite de ce qu’a fait la NBA, et comme l’ont également institué récemment l’ACC et la SEC ainsi que la Pac-12, pour fluidifier cette situation toujours délicate à manœuvrer.

En espérant une fin de saison sans accroc

En l’état actuel des choses, les joueurs asymptomatiques peuvent sortir de quarantaine au bout de cinq jours, à condition de continuer à porter un masque pendant cinq jours supplémentaires. Pour les joueurs symptomatiques, il faut non seulement cet isolement de cinq jours minimum mais également autant de jours supplémentaires tant qu’ils ont encore de la fièvre ou présentent encore des symptômes du virus. À leur sortie de quarantaine, ils doivent porter un masque pendant dix jours.

Les joueurs peuvent reprendre leurs activités sans masque à partir du moment où ils peuvent présenter un test PCR négatif ou deux tests antigéniques négatifs, à 24h d’intervalle.

Comme Dan Hurley le dit à ses propres joueurs, il faut espérer qu’en l’ayant attrapé en décembre et en s’étant fait vacciner relativement tôt dans la saison, il y a de bonnes chances de croire à une fin de saison sans virus et sans nouveau coup d’arrêt.

« On espère que ce sera notre dernière pause », conclut-il. « Je leur dis en tout cas que c’est notre dernière pause et qu’on va jouer le reste de la saison. Je pense que c’est ça qui maintient la motivation pour tout le monde. »

En espérant surtout qu’il y ait une March Madness, quitte à la faire, comme l’an passé, quasiment à huis clos…