James Harden attend avec impatience le retour de Kyrie Irving

Kevin Durant toujours en quarantaine pour quelques jours et Kyrie Irving pas encore prêt à revenir, James Harden s’est sans doute senti un peu seul sur le parquet de la Crypto.com Arena ce 25 décembre.

Mais avec 36 points, 10 rebonds et 10 passes en 40 minutes, pour son premier match depuis deux semaines, le joueur de Brooklyn a vite retrouvé des sensations. Une prestation nécessaire pour résister au comeback des Lakers.

« On avait 27 points (23 en réalité) d’avance en début de dernier quart-temps, donc le match n’était pas censé tourner comme ça », regrette James Harden au New York Post. « Je n’aurais pas dû jouer 40 minutes. »

Pour Brooklyn, il aurait fallu tuer le match bien plus tôt. C’est pourquoi l’ancien joueur des Rockets rappelle qu’un retour de Kyrie Irving, annoncé depuis quelques jours, serait une excellente nouvelle pour les Nets.

« On sait tous que Kyrie est un talent unique et ce que cela signifierait pour notre franchise », explique le MVP 2018, toujours pour le New York Post. « Même s’il n’est là que pour les matches à l’extérieur, ce serait énorme pour nous. Il pourrait clairement nous rendre la vie plus facile. »

L’ancien de Cleveland et Boston est entré dans le protocole sanitaire le 18 décembre dernier et Steve Nash n’a pas encore vu son meneur de jeu à l’entraînement.

Comme il va devoir monter en régime sur le plan physique avant de retrouver les parquets (son dernier match date du 13 juin dernier), il va falloir encore être patient avant de revoir le champion 2016 en tenue…