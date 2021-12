Jalen Green enfin de retour

Si une blessure n’arrive jamais vraiment au bon moment pour un athlète, celle du 24 novembre dernier tombait encore plus mal pour Jalen Green. Ce soir-là, contre les Bulls, les Rockets retrouvaient le goût de la victoire après 15 défaites d’affilée.

Le rookie n’avait joué que 10 minutes, pour 11 points. Ensuite, touché à la cuisse, l’arrière a vu la franchise sortir la tête de l’eau, avec sept victoires de rang notamment, quand lui était alors en pleine rééducation.

« Je pense que les deux premières semaines, à faire du renforcement et à récupérer, où je ne pouvais pas aller sur le terrain, étaient les plus dures pour moi », assure-t-il au Houston Chronicle. « C’était vraiment frustrant. C’est dur d’être patient et je suis un peu impatient. Mais j’essaie aussi d’être à 100 % pour m’assurer de ne pas me blesser à nouveau. »

Pour revenir, Green a passé de longues heures avec l’assistant coach John Lucas. Les séances de travail avec l’ancien joueur des Rockets ont été visiblement très intenses.

« Les matches ne sont pas aussi durs que les entraînements », annonce le rookie. « C’est pourquoi c’est censé être plus facile quand on joue les matches. C’était l’idée. Quand on bosse avec Lucas, on va être fatigué à la fin des entraînements. »

Stephen Silas a déjà annoncé que son joueur avait l’air en bonne forme et n’aurait « aucune limite » de temps de jeu. Un mois après, son retour est imminent. D’après nos confrères, ce sera pour jeudi soir à Indiana. Encore un peu de patience donc, puisque les Rockets se déplacent d’abord à Milwaukee ce mercredi soir.