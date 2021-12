Portland tient son match référence

Depuis que Ja Morant est à l’infirmerie, les Grizzlies ne sont pas loin d’être la meilleure équipe de la NBA avec 10 victoires en 11 matches avant de recevoir Portland la nuit dernière. Les joueurs de Taylor Jenkins ont retrouvé leurs valeurs de « Grit & Grind », mais dimanche, ils ont été pris à leur propre piège. Pourtant, les Blazers ne sont absolument pas réputés pour leurs qualités défensives et leur agressivité.

« Ce n’est pas comme si on les avait explosés » tempère Damian Lillard. « Il a fallu qu’on exécute nos systèmes. Il a fallu qu’on fasse des stops. Il a fallu maîtriser quelques tempêtes. C’est une super victoire ! »

Après avoir perdu sept matches de suite, les Blazers ont arraché la victoire (110-105) dans un « money time » aussi étouffant qu’excitant. Le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, et pour une fois, les Blazers ont fait preuve de maîtrise.

Deuxième victoire à l’extérieur de… la saison

« J’ai trouvé ça incroyable » se lâche Chauncey Billups. « On le sait tous, c’est une très bonne équipe, et ils sont bons quasiment toute l’année pour finir les matchs. Il y a quelques jours, on était déjà impliqué dans une lutte acharnée contre eux, et ils avaient arraché la victoire sur la fin. J’ai trouvé que nous avions fait preuve d’une grande détermination dans ce match. Cela aurait pu tourner autrement, mais nous avons continué à nous battre. »

Pour Damian Lillard, cette victoire « démontre que l’équipe progresse« , tandis que Norman Powell trouve ça « génial de gagner un match accroché« . Le plus fou, c’est que Portland n’avait gagné qu’un seul match à l’extérieur cette saison. C’était le 12 novembre dernier à Houston, alors embarqué dans une série de 15 défaites de suite.

Ce que Chauncey Billups a apprécié, c’est aussi l’esprit de corps de sa formation. Le banc a été très productif, mais aussi décisif qu’il s’agisse de prendre un rebond comme Nassir Little sur la dernière action, ou de planter un 3-points ou de réussir un gros contre comme Robert Covington. Sans oublier l’apport de Norman Powell, qui plante 13 points dans le 4e quart-temps au moment où on se préparait au « Dame Time ».

« On savait à la mi-temps que quelqu’un se devait d’enlever de la pression des épaules de Dame, et Norm a été énorme. Il a été immense des deux côtés du terrain » insiste Chauncey Billups.

En face, les Grizzlies ont pris à deux Damian Lillard en permanence, de la première à la dernière minute, et c’est Norman Powell qui les punit, notamment avec ce tir à six mètres sur un ballon ressorti par son meneur. Une petite feinte pour éliminer Steven Adams monter au contre, et Portland s’envole vers sa deuxième victoire de suite.