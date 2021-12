Most Improved Player : le comité de soutien à Desmond Bane prend de l’ampleur

Les coéquipiers de Desmond Bane ont lancé la campagne de l’arrière de Memphis dans la course au « Most Improved Player ». Il faut dire que le sophmore, déjà auteur d’un bon début de saison, a confirmé depuis la blessure de Ja Morant en élevant son niveau de jeu.

Auteur de 13 de ses 23 points dans le dernier quart-temps face aux Blazers, il a parfois pris le costume de leader offensif de l’équipe, comme ça avait été le cas à Dallas début décembre (29 points) ou plus récemment dans la victoire face aux Lakers (23 points), en l’absence de Ja Morant et Dilllon Brooks. Cette nuit, il a encore fait son job avec efficacité dans la victoire face à Sacramento (24 point à 9/16 au tir, 4/5 de loin).

« Il est prêt pour ce moment. Nous avons fait des changements qui lui ont ouvert la voie pour prendre davantage de tirs et il savoure le moment présent. Il est bloqué sur le mode automatique. Il prend chaque tir avec la conviction que ça va rentrer », a déclaré Dillon Brooks.

« Personne n’a fait un plus grand bond en avant et personne ne joue de manière plus régulière que lui, à chaque fois, à chaque match »

Derrière son téléphone, Ja Morant a trouvé un nouveau surnom à son coéquipier : « Big Shot Des », alors que Desmond Bane tourne désormais à un joli 40.7% de réussite à 3-points avec plus de six tentatives par match !

Pour ce qui est du titre de « MIP », le joueur a progressé dans pratiquement tous les secteurs, à commencer par son bond au scoring, de 9.2 points à 16.2 unités cette saison. Il prend aussi plus de rebonds (4.4) et délivre plus de passes décisives (2.3). Son adresse au tir n’a pas bougé, autour des 46%, à ce détail près qu’il prend presque deux fois plus de tirs cet (7.3 en 2020-2021, 13.3 cette saison).

« C’est clair que ça montre le travail accompli et que je suis dans la bonne direction », a glissé l’intéressé. « Mais je ne joue pas avec ça en tête. Je continue simplement à m’améliorer chaque jour. Si je suis dans la discussion ou si je finis par gagner le trophée, je le fêterai après la saison ».

Le parcours impressionnant des Grizzlies pourra contribuer à aider sa candidature, Memphis occupant une solide 4e place à l’Ouest. Si l’arrière continue comme ça en tout cas, il sera dans la course en fin de saison.

« J’aime ce type de joueur qui se dit : « Je vais être ce gars-là ». Il le montre chaque jour, il se met en avant », a ajouté Dillon Brooks. « S’il continue à jouer comme ça, il va certainement devenir MIP, sans hésiter. Peu importe qu’il soit dans un marché plus petit ou autre. Personne n’a fait un plus grand bond en avant et personne ne joue de manière plus régulière que lui, à chaque fois, à chaque match ».

Aux côtés de Desmond Bane, la concurrence pourrait être incarnée par Cole Anthony (Magic) qui culmine à plus de 20 points, 6 rebonds et 5 passes décisives par match et Miles Bridges qui tourne aussi sur de gros standards (19.8 points, 7.3 rebonds, 3.6 passes décisives). Ce dernier a l’avantage de ne pas être un « deuxième année », et les votants y sont sensibles.