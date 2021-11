Ball Star Game à Chicago

Désormais tous les deux dans la même conférence, Lonzo et LaMelo Ball vont s’affronter plus régulièrement chaque saison, et cette nuit, il s’agissait de leur 3e opposition en NBA. Le tout sous les yeux du papa LaVar, bien plus discret depuis que ses deux fistons brillent, mais aussi de leur maman.

« Il y a eu beaucoup de batailles dans le jardin » expliquait Lonzo avant cette 3e confrontation. « Mon père en parle toujours, avec LaMelo, jusqu’à présent, on n’en discute pas trop. On se parle encore régulièrement, comme des frères, mais sans vraiment se dire qu’on va s’affronter. »

Tous les deux créateurs, ils occupent le même poste sur le terrain, mais Lonzo voit des différences dans leurs jeux respectifs. « Il y a des similitudes, oui et non… En grandissant, j’étais davantage un meneur de jeu, alors qu’il était plutôt un deuxième arrière. Mais il a les qualités d’un meneur de jeu. Il peut faire les deux, et c’est un très bon scoreur. On a joué longtemps ensemble, et il a pris beaucoup de choses de moi, et il les a adaptées pour en faire son jeu personnel. »

Cette nuit, ils ont souvent été l’un face à l’autre dans la rencontre, et à chaque fois, le United Center a grondé ! A l’arrivée, c’est Lonzo qui l’emporte pour la deuxième fois en trois confrontations, mais il n’en fait évidemment pas une affaire personnelle.

« Je joue pour gagner. Au final, je reste son grand frère, et je dois empiler les victoires » a-t-il confié après avoir compilé 16 points et 8 passes avec un superbe 4 sur 5 à 3-points. « On est frères et il n’y a que de l’amour sur le terrain. Mais, comme je l’ai déjà dit, il a un boulot à faire, et moi aussi. »

Plus jeune, LaMelo est toujours aussi enthousiaste à l’idée d’affronter son grand frère en NBA.

« On parle de la NBA depuis qu’on est tout petit, et jouer face à lui, c’est comme un rêve qui devient réalité. Jouer sous les yeux de mon père et de ma mère face à mon frère, c’est un privilège et une chance. »