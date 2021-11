Stephen Silas retrouve le sourire

On ne saura jamais ce qui serait advenu du sort de Stephen Silas si les deux derniers matchs des Rockets s’étaient soldés par deux revers et que la série de défaites de la franchise texane s’était poursuivie.

Au plus fort de la tempête, Stephen Silas a toutefois confié n’avoir jamais douté, que ce soit dans les capacités de son groupe ou les siennes pour en tirer le meilleur.

« Je n’ai pas besoin d’approbation. Je crois en ce que je fais. Je pense que je suis bon dans ce domaine. Les joueurs répondent quand je les défie et quand je les entraîne. Que nous ayons gagné ou perdu ce soir, je suis le même coach », avait-il lancé après le match remporté face à Chicago. « J’ai attendu et je me suis préparé toute ma vie pour ce travail. Je vais entraîner ces gars aussi durement que je le peux. Je vais faire les choses auxquelles je crois. Je vais les faire d’une manière intelligente et réfléchie. Et si ça marche, tant mieux. J’ai attendu trop longtemps pour ne pas gérer ça de façon honnête. Alors, oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Mais j’ai connu tout ça, j’ai grandi dans cet univers, et c’est le travail que je voulais. C’est là où je veux être, donc je vais m’en tenir à ça ».

Les efforts du groupe récompensés

Le coach des Rockets a lié la parole aux actes et son groupe l’a soutenu en sortant un gros match face aux Hornets, ponctué par une nouvelle victoire, après prolongation (146-143). Petit à petit, la crise s’éloigne et la sérénité revient donc dans le vestiaire.

« On est sur une série de deux victoires maintenant », a-t-il glissé avec le sourire. « Après avoir mis fin à cette mauvaise série, on a passé deux bonnes journées. Je me suis remis les clips de notre attaque du match précédent encore et encore ce matin, avec notre circulation du ballon, notre adresse de loin, notre façon d’attaquer la peinture, c’est le genre de choses qui nous porte ».

Tout n’a pas été parfait pour autant, loin de là, et les Rockets se sont faits une belle frayeur dans le final après avoir gâché une avance de 17 points. Mais après avoir vécu une telle traversée du désert avec cette série de 15 revers, Stephen Silas savoure de voir son groupe être cette fois récompensé par un nouveau succès.

« On doit continuer à apprendre et grandir, et gagner sans passer par toutes les frayeurs par lesquelles on est passés ce soir, et ce sera sans doute la prochaine étape. Mais apprendre dans la victoire, comme ce soir, c’est bien mieux que d’apprendre d’une défaite ».

Aux Rockets de poursuivre cette petite éclaircie avec une double confrontation à venir face au Thunder.