Des Lakers sans idées

On vient de franchir le quart de la saison régulière, et les Lakers sont toujours aussi inquiétants. Plus que les résultats, déjà médiocres (10 victoires – 11 défaites), ce qui inquiète, c’est la manière. Offensivement, c’est d’une pauvreté rare et dans les trois prolongations face aux Kings, les systèmes de Los Angeles se sont résumés à des dribbles suivis d’un tir. Pas de mouvements, pas de variété dans le jeu… Rien !

« Quand les tirs ne rentrent pas, on se doit d’être capables d’attaquer le cercle ou de faire autre chose. D’appeler des systèmes, ou autre chose » regrette Anthony Davis. « On a pris beaucoup de shoots extérieurs. Tous ! On doit faire mieux dans ce secteur. »

Les « Crash Brothers »

Davis est bien placé pour en parler puisque lui et LeBron cumulent un affreux 2 sur 18 à 3-points ! Les deux ont passé leur carrière à dominer près du cercle, et les voilà qui se transforment en « Splash Brothers ». Ou plutôt en « Crash Brothers. »

« Je suis écoeuré » a réagi LeBron à propos des cinq défaites en sept matches de ses Lakers. « Il faut faire preuve de stabilité tout au long du processus et comprendre que nous pouvons nous améliorer grâce à nos défaites et nos victoires. On n’aimerait pas se retrouver avec un bilan inférieur à 50% dans le dernier quart de la saison. Mais on sait qu’on a une grosse marge de progression, et moi le premier, je dois faire mieux. »

Cette nuit, les Lakers ont gâché une avance de 13 points dans le dernier quart-temps, puis un avantage de 7 points dans la première prolongation. Cette équipe n’a pas de certitudes dans le jeu, et même des Kings, privés de la paire Barnes-Holmes, sont capables de les renverser.

« Personnellement, je ne panique jamais, mais vraiment jamais, jamais » prévient Russell Westbrook. « Il faut se serrer les coudes, ne jamais se disperser dans des moments comme celui-ci, peu importe ce que les gens peuvent penser en dehors de notre vestiaire, et de leur promptitude à imaginer que nous devrions jouer de telle ou telle façon. C’est une longue saison. Et comme l’a dit AD (Anthony Davis), nous devons aborder chaque match à domicile avec l’idée de le gagner impérativement, et de remporter les rencontres que nous sommes censés gagner. »

« Quand on a la possibilité de mettre KO une équipe, on lui permet au contraire de se reprendre »

Qu’en pense Frank Vogel, dont on murmure qu’il pourrait faire les frais de ce début de saison raté. « Certes les Kings ont mis beaucoup de tirs difficiles, à 2 et 3-points. Des tirs contestés. Je leur tire mon chapeau d’avoir marqué dans ces situations. Mais quand on mène de 13 points dans le 4e quart-temps, on doit gagner. Quand on a la possibilité de mettre KO une équipe, on lui permet au contraire de se reprendre… On savait que le début de saison serait chaotique… On veut gagner des matches comme ça, mais on doit garder en tête que nos objectifs sont plus grands que ça. »

Sauf qu’à force de parler de ce « grand objectif » et d’être à leur meilleur niveau pour les playoffs, les Lakers en oublient les bases, et avec une dizaine de nouveaux joueurs, il n’y aucune identité, ni fonds de jeu.