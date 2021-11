Hype x Basket USA | Les Suns brillent dans l’ombre

Dans ce podcast, retour sur les raisons de la brouille entre Isaiah Stewart et LeBron James, qui a ravivé quelques souvenirs du côté de Detroit, 14 ans, quasiment jour pour jour, après la célèbre et triste baston entre les Pistons et les Pacers. L’occasion de se demander si LeBron James est un « dirty player » comme certains le pensent…

Beaucoup plus calme, et même carrément discrète, la superbe série des Suns. Les coéquipiers de Chris Paul restent sur 14 victoires de suite, et ce sont les seuls à garder le rythme infernal des Warriors (16 victoire pour 2 défaites). Justement, on s’intéresse aux points communs et aux différences entre ces deux franchises.

Cette semaine, on se demande si la Hype des Français en NBA est passée ? Entre le passage de Théo Maledon en G-League, l’irrégularité de Killian Hayes et le renvoi de Sekou Doumbouya, les jeunes français sont en difficulté.

Bonne écoute !