Deandre Ayton se sert des dernières Finals comme source de motivation

Deandre Ayton ne se repose pas sur ses lauriers, ceux qui lui ont été dressés pendant toute l’épopée des Suns lors des playoffs 2021, alors que le pivot alignait les grosses performances. Ce dernier retient surtout la fin de l’aventure, et les moments où il a flanché face aux Bucks, lors des derniers matchs des Finals NBA qui ont tout changé.

« J’ai vu les défauts, les erreurs et les choses que j’aurais dû faire pendant les playoffs et les Finals, surtout les Finals. Je n’ai pas aimé la façon dont j’ai joué en finale », a-t-il ressassé.

De la même façon qu’il ne se laisse pas déborder par les éloges, Deandre Ayton garde les pieds sur terre alors que les Suns restent sur 13 victoires consécutives, et qu’il affiche un gros rendement depuis son retour de blessure, à 18.2 points (67.7% au tir) et 12.8 rebonds en moyenne sur cinq matchs.

« Comme je l’ai dit depuis le début de la saison, j’essaie d’être une menace plus importante. J’essaie de laisser une trace et de m’habituer à certaines choses que je n’avais pas l’habitude de faire, mais que je peux faire parce que c’est aussi dans mon style de jeu ».

Des objectifs personnels et collectifs sur le long terme

À 23 ans, Deandre Ayton a déjà beaucoup de responsabilités au sein d’une équipe ambitieuse, mais possède aussi une marge de progression en attaque qu’il compte exploiter, en apprenant notamment aux côtés d’un Frank Kaminsky dans la lecture de jeu en tête de raquette. Le pivot s’est ainsi procuré des situations pour lui, mais a aussi su trouver ses coéquipiers avec trois passes décisives à la clé face aux Spurs, son record sur ce début de saison.

« Il a dit qu’il avait beaucoup appris et continuait d’apprendre de Frank », a glissé son coach Monty Williams. « Il l’a montré ce soir en feintant un main-à-main pour filer vers le cercle. Il est bien meilleur pour jouer ces situations. Parfois il score, d’autres fois il trouve le gars démarqué. C’est un travailleur. Il est toujours en train de grandir et de comprendre. Il a déjà eu beaucoup à faire pour un si jeune joueur, mais il est de plus en plus à l’aise dans ces endroits particuliers du terrains (…). C’est une arme supplémentaire pour nous ».

Pour ce qui est de son cas personnel comme celui de son équipe, Deandre Ayton ne se focalise pas sur l’actuelle série des Suns, et c’est peut-être ce qui fait la force du groupe de Monty Williams, qui continue de travailler avec un regard qui va au-delà de la saison régulière, et en gardant en tête ce rendez-vous manqué des dernières Finals.

« On ne travaille pas pour aujourd’hui, mais pour quelque chose de bien plus grand », a ajouté Deandre Ayton. « Je suis heureux que nous ayons une attitude et une mentalité qui nous permettent de gagner des matchs et de travailler sur nous-mêmes. Mais on ne se contente pas de gagner des matchs ici et là, on travaille sur quelque chose de bien plus grand que ce que la ligue pense, surtout sur le long terme ».