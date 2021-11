Kevin Durant comme chez lui à Oklahoma City

Hué par son ancien public, Kevin Durant prend les choses en main dès le début de match. Dès que KD touche le ballon, il se passe quelque chose. Soit il score, soit il y a un décalage et un de ses coéquipiers se retrouvent en bonne position pour scorer. C’est compliqué pour les jeunes joueurs d’OKC car quand ce n’est pas Durant qui brille, c’est son pote James Harden qui régale. Monumental il y a deux jours, « The Beard » débute la rencontre en impliquant tous ses coéquipiers en attaque.

Sa relation avec Blake Griffin est bonne. Néanmoins, OKC ne se laisse pas faire et notamment Lu Dort. Le musculeux arrière d’OKC montre de belles choses et permet aux siens de ne pas être distancés dans le premier acte (25-20).

Venu à Brooklyn pour aller chercher une nouvelle bague, Patty Mills va vite calmer les ardeurs adverses. Ses trois bombes à 3-points consécutives font énormément de bien. À l’image de Mills, les Nets déroulent en attaque. James Harden attaque le cercle avec beaucoup de force tandis que KD en transition puis poste bas montre à tout le monde qu’il reste le meilleur attaquant du monde. Brooklyn fait le « job » dans cette première mi-temps malgré les bonnes intentions de Shai Gilgeous Alexander et Lu Dort. A la pause, les Nets ont une belle avance (61-48).

Après la pause, le Thunder joue sans pression et de manière libérée. Très puissant dans ses drives, Dort brille au côté de SGA. Les deux hommes forcent KD et sa bande à jouer sérieusement en attaque. Aux commandes, James Harden varie les attaques. Patty Mills, LaMarcus Aldridge et Bruce Brown brillent l’un après l’autre et OKC semble lâcher les armes en cette fin de 3e acte (90-74).

Coup sur coup dans ce quatrième quart temps, Patty Mills trouve à nouveau la mire à 3-points puis KD est envoyé dans les airs par James Harden pour faire le spectacle. À l’arrivée, une victoire sérieuse de la part des Nets ce soir (120-96). Idéal avant de défier les Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’attaque des Nets. Brooklyn monte en puissance comme le prouvent les 120 points marqués et les 31 passes décisives. Il y a moins d’isolation de la part des hommes de Steve Nash. Ils arrivent de plus en plus à cibler les faiblesses défensives adverses. Les tirs à longue distance de Patty Mills et les positions poste bas de KD sont des actions de jeu qui montrent toute la force collective de Brooklyn. Ce soir, ils ont pris plaisir à jouer tous ensemble.

OKC n’a pas baissé les bras. OKC ne jouera pas les playoffs cette année, mais les jeunes coéquipiers de SGA ont du caractère et comme la saison passée, un collectif prend forme. Derrière les deux fers de lance que sont SGA et Dort, certains ont montré de belles choses. Ty Jerome ou Kendrich Willams ont été à leur avantage en sortie de banc. Il y une progression collective et de la cohérence dans ce que propose Mark Daigneault et ce soir, ils n’ont pas été ridicules.

TOPS/FLOPS

✅ Patty Mills. C’est sans doute l’un des tous meilleurs joueurs FIBA de la planète, et il a été très bon cette nuit. Comme très souvent, quand il a la main chaude, il est impossible de le stopper. Capable de prendre des tirs à 3-points dans n’importe quelle position, l’Australien termine ce match à 9/12 à longue distance et c’est un record en carrière. Avec la blessure de Joe Harris, il a eu encore plus de responsabilités en attaque. Son poignet magique a fait la différence.

✅ Kevin Durant. Que dire de plus sur KD à part qu’il réalise soir après soir des matchs parfaits, ou presque. De retour à Oklahoma City, Durant n’a pas épargné ses anciens fans. Au contraire, il a fait étalage de toute sa classe. Tir en transition, fadeway poste bas, drive conclut par des dunks… Il est juste trop fort pour n’importe quel vis-à-vis. Il est simplement au sommet de son art et l’un des favoris pour le titre de MVP.

✅ ⛔ James Harden. Difficile de dire que James Harden a raté son match car il a très bien géré le tempo de cette rencontre. Altruiste, il sait faire jouer son équipe parfaitement. Ses 13 offrandes ont permis à Mills, KD et surtout Blake Griffin de briller. Mais quand on est un ancien MVP, on se doit de faire un peu mieux en attaque. Son adresse longue distance (1/8) vient ternir sa prestation, lui qui restait sur un superbe match face aux Pelicans. Parfois coupable de perte de balles inutiles, il reste quand même très puissant balle en main.

LA SUITE

OKC (5-7) : mardi soir, autre cador qui débarque à OKC, le Heat.

Brooklyn (10-4) : après OKC, KD va affronter une autre équipe précieuse à ses yeux, les Warriors, la meilleure équipe de la ligue. C’est au Barclays Center mardi soir.