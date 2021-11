Rudy Gay se fait encore attendre

Avec 8 victoires pour 3 défaites et la deuxième place de la conférence Ouest, le Jazz connaît un assez bon début de saison et ne souffre pas trop de l’absence d’une de ses recrues estivales : Rudy Gay.

Opéré en juin dernier du talon droit afin d’éliminer une douleur lancinante depuis quelques années, l’ancien de Memphis ou de San Antonio n’a pas encore joué avec Utah. Et son retour n’est pas pour tout de suite.

Le joueur s’entraîne en 3-contre-3 depuis ce mardi et la franchise fera le point lundi prochain, le 15 novembre. Comme le Jazz commence une série de 9 matches (sur 11) à Utah jusqu’à début décembre, les conditions seront plus simples pour permettre à Rudy Gay de monter en puissance et de se préparer ainsi à rejouer.

« On va être chez nous pendant dix jours, donc c’est très bien », se réjouit Justin Zanik, le GM du Jazz, pour le Deseret News. « Même s’il n’y a pas d’entraînements, au moins, on peut mettre en place des 2-contre-2, 3-3, 4-4 et ensuite l’intégrer totalement aux entraînements, quand ils auront lieu. »

Rudy Gay n’a connu aucune rechute durant sa rééducation mais la franchise reste prudente avec lui. Après tout, il a tout de même dépassé les 35 printemps an août dernier.

« C’est le chemin naturel pour qu’il retrouve de la puissance et reprenne la compétition », poursuit le dirigeant. « Il y a des étapes à passer, en matière de cardio, de condition physique. Il fait de grands progrès. »