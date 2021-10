Qualifications Coupe du monde 2023 : Vincent Collet dévoile la liste des 16 joueurs

Comme toutes les autres nations, la France débute en novembre les qualificatifs pour la Coupe du monde 2023 et comme les autres nations, il faudra composer sans les joueurs NBA et d’Euroleague. Autant dire que c’est un groupe inédit, bien loin de l’effectif vice-champion olympique, que Vincent Collet et Boris Diaw ont présenté vendredi matin avec 16 noms, mais aussi une liste de neuf joueurs qui intègrent le Team France, et on notera les présences de Victor Wembanyama et de Juhann Begarin. Parmi ces neuf joueurs, trois participeront au stage comme partenaires d’entraînement, et il s’agit de Wembanyama, d’Hugo Benitez et d’Ismael Kamagate.

Lors de cette première fenêtre de qualification, les Bleus affronteront le Monténégro à Pau le 26 novembre prochain puis la Hongrie le 29 novembre dans une salle à déterminer.

« Vincent Collet souhaitait rassembler la meilleure équipe possible, dans le cadre de ces qualifications, avec les joueurs du Team France Basket disponibles » a expliqué Boris Diaw, le manager des Bleus. « Lors de ce travail de constitution de groupe, nous avons été confrontés à la problématique, connue, de la disponibilité de joueurs de clubs évoluant en Euroleague. Nous avons eu des échanges positifs et constructifs avec les deux clubs français engagés dans cette compétition (l’ASVEL et Monaco) qui souhaitent aider l’Équipe de France. Nous attendons désormais la validation définitive d’un aménagement de calendrier pour les rencontres initialement prévues le 26/11. Par ailleurs, l’entrée de nouveaux joueurs au sein du Team France Basket confirme la bonne santé de la formation française et doit permettre au staff technique de puiser dans un réservoir de joueurs toujours aussi talentueux. »