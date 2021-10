Les Hawks en quête de respect

Comme l’a déclaré Bogdan Bogdanovic au cours de l’été, les Hawks n’ont encore rien fait et le plus important sera de confirmer lors de la saison à venir.

Durant l’intersaison, les coéquipiers de Trae Young ont bien constaté que leur cote n’avait pas vraiment évolué malgré leur belle campagne de playoffs ponctuée par des succès face aux Knicks et aux Sixers, sans l’avantage du terrain, et marquée par une belle bataille, perdue en six manches, face aux Bucks en finale de conférence.

Prêts à « surprendre le monde » une deuxième fois

Pour Trae Young, ce manque de considération de la part des observateurs est une grosse source de motivation.

« Je ne pense pas qu’on nous respecte comme nous devrions le mériter après ce que nous avons montré l’année dernière », a ainsi déclaré le meneur des Hawks, qui ne vise rien d’autre que le titre, à terme. « Il y a eu beaucoup de débats pendant l’intersaison, mais pas grand-chose sur nous. Nous sommes impatients d’y aller, de prendre du plaisir et d’essayer de surprendre le monde à nouveau.

Pour le meneur All-Star, prolongé au prix fort cet été, la finale de conférence n’est pas un aboutissement, mais plutôt une étape dans le développement des Hawks. « La prochaine étape est de gagner un titre. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir travailler. Nous le savons. Mais si nous continuons à faire ce que nous faisons, à nous améliorer, juste un peu mieux, chacun d’entre nous, on s’en rapprochera ».

Des raisons d’y croire

Les Hawks savent d’où ils viennent après avoir terriblement souffert jusqu’en mars dernier, moment où Nate McMillan a pris le relais de Lloyd Pierce au poste d’entraîneur, un changement qui a bouleversé le destin de cette équipe. Avec l’entraîneur toujours en place et un effectif déjà étoffé, renforcé par petites touches avec Delon Wright, Gorgui Dieng et Timothé Luwawu-Cabarrot, Atlanta a toutes les raisons de croire en ses chances.

« Nous avons le potentiel pour faire quelque chose de spécial cette année. Tous les joueurs vont devoir faire plus de sacrifices cette saison vu le nombre de gars qui sont revenus dans l’effectif », a confirmé Nate McMillan.

Même son de cloche la part de Travis Schlenk, qui a façonné ce groupe autour de Trae Young depuis 2018 et voit son équipe franchir une nouvelle étape. « Nous voulons évidemment être très compétitifs et tirer parti de l’année dernière. Nous voulons faire du bruit comme nous l’avons fait l’année dernière », a glissé le GM.