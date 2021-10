Jalen Green apprend à jouer aux côtés de Kevin Porter Jr

Qui dit première semaine de « training camp » dit premier bilan du côté des Rockets qui entament une nouvelle saison avec pour objectif principal de continuer à développer leurs jeunes talents dont Jalen Green fait partie. L’heure est donc encore à l’apprentissage et à l’adaptation pour le deuxième choix de la dernière Draft.

« C’est beaucoup plus rapide que la bulle de la G League », a constaté l’ex pensionnaire de la team « Ignite » la saison passée. « On était une équipe de demi-terrain en G League. Là nous avons commencé à aborder le plan offensif, et je suis un joueur rapide donc je dois me remettre dans le bain. Mais c’est plaisant. J’essaie simplement de comprendre comment être plus décisif en attaque, en pénétrant davantage par exemple. Kevin Porter Jr joue le poste 1 et je joue en 2. Je dois être plus agressif ».

Son association avec Kevin Porter Jr va effectivement être au cœur des attentes et des enjeux. Tout commence donc en pré-saison, avec des automatismes à établir même alors que les Rockets viennent à peine d’attaquer les oppositions.

« Ça s’est bien passé jusqu’à présent. Ce n’est pas vraiment surprenant car nous sommes à peu près les mêmes joueurs d’une certaine manière. Évidemment, il est gaucher et je suis droitier. Mais on a la même façon d’attaquer, on peut scorer, passer Je pense que nous allons nous adapter parfaitement ensemble », a promis Jalen Green.

Premier test dès mardi

Le premier match officiel de la pré-saison va arriver très vite, puisque les Rockets affronteront les Wizards dès mardi. Ce sera l’occasion de continuer à apprendre et de voir les points sur lesquels insister pour progresser. Pour Jalen Green, ce sera aussi le début d’une toute nouvelle aventure dans sa jeune carrière.

« Je suis surtout impatient de nous voir jouer ensemble. Comment nous allons commencer. Je pense que jeudi a été le premier jour de la semaine où nous nous sommes concentrés sur la défense. Je suis enthousiaste. C’est le premier match que nous allons jouer. Nous avons des scrimmages, mais tout le monde connaît les systèmes de cette équipe, alors vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez. Là, ça va être excitant », a souligné Jalen Green.