Les Clippers en deuil après la mort accidentelle d’un assistant vidéo

Assistant vidéo des Clippers depuis 2019, Assane Dramé, 26 ans seulement, est mort dans un accident de voiture lundi soir, rapporte ESPN. Le matin même, il était encore auprès des joueurs pour le « media day », et la semaine dernière, il était présent aux côtés de Steve Ballmer pour les premiers coups de pioche pour la construction de la nouvelle salle des Clippers, à Inglewood.

La franchise a rapidement exprimé sa profonde tristesse après la perte d’un « employé dévoué, un vidéaste talentueux et un ami loyal ». « C’était un gros bosseur et une âme douce, quelqu’un de passionné pour son travail et attentionné pour ses collègues, ayant gagné le respect et l’admiration des joueurs, des coachs et du staff. »

Terance Mann et Nicolas Batum ont réagi à cette disparition aussi tragique que subite.

Just heard the sad news. Rest In Peace King 🙏🏽🕊 pic.twitter.com/Bwcab1NKdO — Nicolas Batum (@nicolas88batum) September 30, 2021