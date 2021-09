Cedric Ceballos de retour chez lui

L’histoire s’est bien terminée pour Cedric Ceballos au terme de plusieurs semaines mouvementées. Durement frappé par le Covid-19, le « dunkeur masqué » a passé plus de trois semaines à l’hôpital.

Après avoir tenu ses abonnés au courant des complications, jusqu’à informer qu’il était tiré d’affaire, Cedric Ceballos a posté un message annonçant son retour à son domicile, où il va pouvoir poursuivre sa convalescence.

« Après 20 jours d’affilée dans le couloir de la mort, par la grâce de Dieu, vos souhaits et prières, JE SUIS CHEZ MOI… Je ne peux pas remercier suffisamment chacun d’entre vous pour votre aide. Les médecins et les infirmières ont fait un excellent travail, surtout dans les jours les plus sombres de ma vie », a notamment déclaré l’ancien ailier des Suns, des Lakers et des Mavericks, joueur NBA de 1990 à 2001.