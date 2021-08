Jared Dudley : « LeBron James et Anthony Davis voulaient que je revienne mais… »

Après deux saisons passées au bout du banc des Lakers, Jared Dudley s’imaginait réaliser la passe de trois. C’est ce qu’il souhaitait mais ses dirigeants n’étaient pas du même avis, et il a décidé de prendre sa retraite pour accepter un poste d’assistant aux Mavericks ! À l’écouter, tout s’est passé très vite.

« Je pensais que j’allais revenir aux Lakers. C’est dingue » explique-t-il au LA Times. « Évidemment, LeBron et AD voulaient que je revienne, mais on n’a simplement pas pu convaincre les dirigeants ».

C’est d’ailleurs pour cette raison que LeBron s’est plus ou moins emporté sur les réseaux sociaux en apprenant le départ de son coéquipier. « Bravo à mon pote si c’est vrai, et ça l’est sans doute. Mais putain… Pardonnez mon langage mais ça fait mal. Pour de nombreuses raisons que vous ne pouvez pas comprendre. »

Jared Dudley a été évidemment touché par le message de LeBron James, mais aussi le soutien de ses coéquipiers, et finalement, il n’en veut pas à ses dirigeants.

« Personne ne me devait quoi que ce soit. Rob Pelinka et Kurt Rambis ont été honnêtes, et je n’ai que du respect et de la gratitude pour eux et Jeanie Buss. Je leur serai éternellement reconnaissant de m’avoir donné une chance. Mais je voulais vraiment revenir. Je pensais vraiment que je pouvais aider l’équipe, surtout avec autant de nouveaux joueurs, mais j’ai compris qu’ils voulaient quelqu’un de plus jeune. »

« Je suis un conseiller d’orientation, je suis un expert en relations »

Et qu’a-t-il répondu aux dirigeants lorsqu’ils lui ont donné cet argument ? « J’ai discuté avec Rob et Kurt, je les ai remerciés, mais je leur ai dit qu’ils valorisaient davantage la jeunesse qu’une présence dans un vestiaire. ‘Je respecte ce que vous faites, mais je pense que vous avez tort’. »

Pour Jared Dudley, son rôle était important aux Lakers. « Quand les gens disent que je suis une présence dans le vestiaire, ça dépasse le cadre du vestiaire. Je suis un conseiller d’orientation, je suis un expert en relations. Je suis cet intermédiaire qui soude les gens ensemble. »

Ce sera sans doute le rôle qu’il tiendra aux Mavericks pour ses débuts comme assistant, et il aurait très bien pu le faire au sein du staff de Frank Vogel…