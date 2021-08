Dix ans après le lycée, DeAndre’ Bembry va retrouver Kyrie Irving

Été 2011, Kyrie Irving vient d’être sélectionné à la première place de la Draft et tue le temps du côté de son ancien lycée dans le New Jersey, qu’il n’avait finalement quitté que depuis un an. Parmi les joueurs de l’effectif de la St Patrick High School, en préparation pour sa saison, un certain DeAndre’ Bembry arrive à peine, débarquant tout juste de sa Caroline du Nord natale.

C’est à cette occasion que les deux joueurs se sont rencontrés, croisant le fer au cours de « pick-up game » estivaux endiablés.

« Je me souviens même que la première année après mon déménagement dans le New Jersey, il revenait toujours, ainsi que Rod Strickland, et d’autres gars qui avaient fréquenté St Pat’s », s’est remémoré DeAndre’ Bembry, nouveau membre des Nets et donc coéquipier de Kyrie Irving. « Ils étaient tous dans la même équipe. C’était notre équipe du lycée contre tous les pros. Nous perdions et devions alors courir. On a souvent couru parce que personne ne pouvait arrêter Kyrie, mais vous pourrez parler à Kyrie de certains de ces matchs. C’était déjà clairement très compétitif à l’époque ».

Dix ans plus tard, DeAndre’ Bembry et Kyrie Irving vont cette fois porter le même uniforme en même temps, à Brooklyn, non loin de leur « alma mater ». Après une saison compliquée avec Toronto, c’est un gros challenge qui se présente pour l’ailier, au sein d’une équipe où il devra apporter sa fougue en sortie de banc, et son sens du sacrifice.

« Je peux jouer sans ballon, je n’ai aucun problème avec ça », a-t-il ajouté. « Je suis plutôt bon pour slasher, aller vers le cercle du panier et essayer de trouver des espaces. Mais c’est aussi la première fois que je joue avec KD et Kyrie. Pour être honnête, je dois aussi apprendre le système (…). Je pense que mon rôle sera plus d’essayer d’apporter en rotation, de défendre, d’arracher quelques interceptions et de nous faire avancer de cette façon parce que je sais que le scoring ne sera pas un problème pour nous ».