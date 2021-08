Summer League | James Bouknight et LiAngelo Ball se montrent malgré la défaite

Pour entamer leur Summer League, les Hornets devaient se frotter aux Blazers, une des équipes les plus mieux équipées de la compétition. Dans leur cinq majeur, on retrouve en effet trois anciens joueurs NBA confirmés : Michael Beasley, Emmanuel Mudiay et Kenneth Faried.

Même si aucun des trois n’a écrasé la rencontre, ils possèdent les meilleurs +/- de Portland et Charlotte a été trop court pour l’emporter (93-86). Les Hornets ont perdu énormément de ballons (22), bien exploités ensuite par les Blazers, et ils n’ont jamais été adroits derrière l’arc (8/27 à 3-pts).

Néanmoins, tout n’est pas à jeter dans cette partie. On peut surtout retenir les performances de LiAngelo Ball et James Bouknight. Le premier a inscrit 16 points à 5/8 à 3-pts en sortie de banc, avec 2 passes et 2 interceptions. Le frère de Lonzo et LaMelo a été le seul Hornet à trouver la cible de loin.

Le second a lui fini meilleur marqueur de son équipe, avec 19 points à 7/14 au shoot, 4 rebonds et 2 contres.

« C’était simplement plaisant de pouvoir évacuer cette première journée », assure le rookie venu de Brooklyn, qui a promis du grand spectacle à Charlotte la saison à venir. « On avait tous le trac, car avec le processus de la Draft, on n’avait pas beaucoup joué. Ce sera mieux demain. Cette semaine, c’est un apprentissage sur la façon d’évoluer dans cette ligue. »