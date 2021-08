Carmelo Anthony avec LeBron James aux Lakers !

On avait évoqué la venue de Chris Paul aux côtés de LeBron James aux Lakers, et c’est finalement un autre membre du « banana boat » qui débarque à Los Angeles, et il s’agit de Carmelo Anthony !

Depuis plusieurs saisons, on évoquait une arrivée de « Melo » à Los Angeles, et il aura donc fallu attendre 2021. Rappelons que Melo et LeBron James sont proches depuis le lycée, et ils étaient les 1er et 3e choix de la Draft 2003. Ils ont effectué leurs carrières à distance, et les voilà réunis.

Il retrouvera Russell Westbrook qu’il a croisé au Thunder, et il devrait être, comme à Portland, 6e homme dans un effectif où la plupart des joueurs seront au salaire minimum.

Avec l’arrivée de Russell Westbrook, les Lakers ont une marge de manœuvre très réduite, mais ils ont déjà recruté cinq vétérans en moins de 24 heures : Dwight Howard, Wayne Ellington, Trevor Ariza, Kent Bazemore et donc Carmelo Anthony. C’est expérimenté, certains ont déjà des bagues, mais c’est aussi très âgé.

Une stratégie inverse à celle des Suns qui ont beaucoup misé sur les jeunes pour aller au bout, et ce sera intéressant de voir si cet effectif de trentenaires peut récupérer le titre perdu en 2021.

À noter quand même que les Lakers ont également recruté Malik Monk, laissé libre par les Hornets alors qu’il semblait avoir passé un cap la saison dernière, où il tournait notamment à 40.1% de réussite à 3-points.

L’EFFECTIF DES LAKERS, VERSION 2021/22

MENEURS : Russell Westbrook

ARRIERES/AILIERS : LeBron James, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Malik Monk, Trevor Ariza, Alfonzo McKinnie

INTERIEURS : Anthony Davis, Marc Gasol, Carmelo Anthony, Dwight Howard