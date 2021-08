Très peu de chances de voir Duncan Robinson quitter Miami

Duncan Robinson fait partie des principaux « free agents », après s’être imposé comme l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de la ligue et il ne manquera pas de courtisans au moment du coup d’envoi de cette « free agency » 2021.

Pour autant, d’après The Athletic, tout le monde s’attend à ce que Miami s’aligne sur les offres extérieures concernant son joueur.

Pat Riley apprécie le joueur et on le comprend. Duncan Robinson sort d’une saison à 13 points de moyenne à plus de 40% de réussite à 3-points et se fond très bien dans le jeu collectif prôné par Erik Spoelstra.

Toujours selon nos confrères américains, on parle d’un salaire aux alentours de 18 millions de dollars annuels. Un montant élevé à première vue mais assez logique quand on voit par exemple un joueur comme Davis Bertans, qui a un profil très proche de celui de Duncan Robinson, et qui gagne 16 à 17 millions par an avec son nouveau contrat.