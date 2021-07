En démonstration face aux Tchèques, la France se qualifie pour les quarts de finale

Si certains observateurs pouvaient mettre la victoire de la France en ouverture face aux Etats-Unis sur le compte de la surprise, les Bleus ont rapidement effacé cette impression en s’imposant avec autorité contre la République Tchèque pour ce qui était « le match le plus important du tournoi » selon Vincent Collet (97-77). La prestation défensive des Tricolores est très encourageante pour la suite du tournoi…

Des Tchèques tout feu tout flamme

Comme un symbole, et sans surprise, l’Equipe de France ouvre son compteur par l’intermédiaire d’Evan Fournier, un signe avant-coureur pour la suite. Mais c’est la République Tchèque qui mène les débats dans un premier temps. Tomas Satoransky marque à 3-points et il est bientôt imité par toute son équipe, avec David Jelinek, Jakub Sirina et même le pivot Ondrej Balvin qui signent tous trois un 2/2. À 8/9 dans l’exercice, les Tchèques sont chauds brûlants… mais aussi en surrégime.

Car, en face, les Bleus ne paniquent pas. Rudy Gobert avait ainsi égalisé d’un petit dunk bien servi par De Colo alors que Fournier continue son festival offensif. L’arrière des Celtics en est déjà à 12 points en premier quart, avec la panoplie complète, au contact, à 3-points et un petit layup main gauche pour la fine bouche. Un timing mal géré permet cependant à la République Tchèque de creuser un petit écart en fin de période, avec 8 points et 3 rebonds de Balvin (28-22).

Le réveil de Nando De Colo

Malmenée par des Tchèques en grande réussite, la défense tricolore reprend du poil de la bête en deuxième quart, avec un super Batum pour gêner Satoransky. Surtout, Vincent Collet nous refait le coup des tours jumelles avec Moustapha Fall et Vincent Poirier qui font leur entrée. Dans le même temps, Timothé Luwawu-Cabarrot est impeccable, aussi bien offensivement que défensivement, avec un 3-points et de l’agressivité vers le cercle en attaque et des mains actives pour trois interceptions en défense.

Fall dunke sur un bon service de Heurtel mais le futur pivot de l’Olympiakos se fait piéger par un flop de Jan Vesely l’expérimenté. Ce n’est pas grave… Comme pour Heurtel qui perd un ballon idiot sur une remise en jeu mais se rattrape immédiatement de sa bêtise avec un, puis deux 3-points. Ça lance l’offensive française avec Batum qui place un nouveau dunk rageur tout en percussion, tandis que De Colo se réveille avec 7 points d’affilée dont une interception et un layup facile. Les Bleus ont fait l’écart, et ont déjà provoqué 12 pertes de balle tchèques. Après un ultime 3-points de Fournier sur la cloche des 24 secondes, la France est en bonne position à la mi-temps (51-40).

Poirier remet le nez à la fenêtre

En position de force, les Bleus poursuivent leur domination au retour des vestiaires. Si le très bon Balvin s’impose dans la peinture et vient bâcher Fournier pour démarrer, la République Tchèque encaisse les assauts répétés du trident De Colo – Gobert – Batum. Vesely et Satoransky ont beau faire montre de leur impeccable entente au alley-oop, ou juste avant sur un dunk du pivot du Fener, ce sont bien les Français qui continuent leur démonstration de force. Yabusele frappe à 3-points et récupère un caviar de De Colo sous le cercle, après une merveille de passe du même Nando pour un alley oop féroce de Gobert !

La France déroule son basket et continue de cuire les Tchèques à l’étouffée en défense. De Colo en profite pour aller glisser un layup après une nouvelle interception tandis qu’en face, Satoransky doit s’arracher pour inscrire un layup très haut contre la planche. Vincent Poirier s’occupe de terminer le troisième quart sur une bonne note avec un dunk du bout des doigts, puis un joli alley-oop lancé par Heurtel. Malgré 18 points et 8 rebonds de Balvin, les Tchèques sont largués avant le dernier quart (77-56). Les patrons de l’attaque, Evan Fournier (19 points) et Nando De Colo (17 points, 8 passes) répondent présent pour le match le plus important du tournoi !

Un match maîtrisé de bout en bout

Le dernier quart-temps démarre comme le troisième s’était terminé, sur un bon coup tricolore avec TLC qui fait mouche à 3-points, plus la faute !

L’écart enfle en faveur des Bleus mais les Tchèques n’abdiquent toujours pas, avec Patrick Auda qui continue, vaille que vaille, à attaquer le cercle. Poirier lui répond avec deux claquettes consécutives, un nettoyage de cercle bien senti et même un gros dunk main gauche. Le pivot du Real nous régale même avec un tir à mi-distance. Symbole de ce match, les Tchèques cafouillent un ballon intercepté et c’est Fournier qui s’en occupe au dunk !

Tout sourit à la France qui termine son match en roue libre. Les Tchèques essaient de limiter le différentiel de points en fin de match, tandis que la France relâche un peu son emprise défensive. Jan Vesely permet à la République Tchèque de réduire l’écart à -17, grâce à un 9-0. Mais l’expérience de Heurtel, et un 3-points du petit nouveau Petr Cornelie, remettent finalement la France sur les bons rails pour terminer sérieusement sa partie.

Un tantinet secouée en début de match, l’Equipe de France a parfaitement su maîtrisé son sujet et s’impose avec la manière, de vingt points (97-77). Un succès qui lui assure la première place du groupe et une place en quart de finale avec le statut de tête de série.