Barack Obama devient partenaire stratégique mais aussi actionnaire minoritaire de NBA Africa

Il y a quelques semaines, Adam Silver annonçait le lancement de NBA Africa, un fonds d’investissement chargé de gérer les affaires de la NBA en Afrique, et notamment la Basketball Africa League. Le commissionner s’appuyait à l’époque sur les participations de Joakim Noah, Luol Deng, Grant Hill ou encore Dikembe Mutumbo.

Aujourd’hui, c’est un nouveau renfort de poids qui arrive puisque Barack Obama s’engage auprès de NBA Africa en tant que partenaire stratégique, mais également actionnaire minoritaire.

L’ancien président des États-Unis a ainsi l’intention de contribuer aux efforts sur la responsabilité sociale de la ligue, notamment par rapport aux programmes et aux partenariats mis en place pour favoriser l’égalité entre les sexes et l’inclusion économique. Il détiendra également une participation minoritaire dans la NBA Africa, qu’il compte utiliser pour financer les programmes de sa fondation en faveur de la jeunesse et du leadership en Afrique.

« La NBA a toujours été un excellent ambassadeur des États-Unis, utilisant le jeu pour créer des liens plus profonds dans le monde entier. En Afrique, le basket a le pouvoir de promouvoir les opportunités, le bien-être, l’égalité et l’autonomisation sur tout le continent », a ainsi expliqué Barack Obama dans un communiqué. « En investissant dans les communautés, en promouvant l’égalité des sexes et en cultivant l’amour du jeu de basket, je crois que NBA Africa peut faire la différence pour énormément de jeunes Africains. J’ai été impressionné par l’engagement de la ligue pour l’Afrique, notamment par le leadership dont font preuve de nombreux joueurs africains qui veulent redonner à leur pays et à leur communauté. C’est pourquoi je suis fier de rejoindre l’équipe de NBA Africa et j’attends beaucoup de ce partenariat qui va profiter aux jeunes de tant de pays. »

Du côté de la NBA, on est logiquement ravi de pouvoir compter sur un tel ambassadeur pour sa vitrine africaine.

« Nous sommes honorés que le président Obama soit devenu un partenaire stratégique de NBA Africa et qu’il soutienne nos efforts d’envergure pour développer le basket sur le continent », a ainsi déclaré Adam Silver. « En plus de son amour bien documenté pour le basket, le président Obama croit fermement au potentiel de l’Afrique et aux énormes possibilités de croissance qu’offre le sport. NBA Africa bénéficiera énormément de son engagement. »