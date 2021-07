Pas de vacances pour Holiday

Suite à la défaite contre la France en ouverture des Jeux olympiques, Jrue Holiday a été questionné sur les problèmes de Team USA et surtout sur les solutions à apporter. Sa réponse démontre bien sa situation un peu particulière au sein du groupe : « Je ne sais pas. C’est mon premier jour, littéralement mon premier jour. »

Le meneur des Bucks était effectivement arrivé quelques heures seulement avant au Japon, le samedi. Deux jours auparavant, il était encore à Milwaukee pour fêter son titre NBA remporté face aux Suns, quatre jours plus tôt.

« C’est un peu comme un tourbillon », raconte l’ancien des Pelicans à The Athletic. « Après une victoire, on veut toujours en profiter, se prélasser, mais là, on ne peut pas trop se laisser aller car il reste quelque chose à faire, le travail n’est pas terminé. Mais j’ai pu en profiter après la victoire, avec la parade et partir le jour d’après. Je suis heureux d’être ici. »

Le meilleur américain face aux Bleus

Jrue Holiday a non seulement joué dimanche, mais il a sans doute été le meilleur joueur américain face à Rudy Gobert et aux Bleus, en compilant 18 points, 7 rebonds et 4 passes.

Il a semblé encore dans le rythme de la compétition, contrairement à Devin Booker et Khris Middleton, eux aussi finalistes NBA en juillet, absents des débats avec 4 points à 1/6 au shoot à eux deux.

« On en parle avec Middleton », explique-t-il. « Il y a quelques jours, on était à la parade, on avait gagné le titre et là, on représente notre pays à ce niveau de compétition. C’est vraiment cool. Encore mieux : je peux faire tout ça avec un coéquipier avec lequel j’ai remporté le titre NBA. »