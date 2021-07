Les plus grandes interceptions de l’histoire des Finals

Après le « poster block » de Giannis Antetokounmpo dans le Game 4, c’est un autre geste défensif qui a permis aux Bucks d’arracher la victoire dans la 5e manche. Une interception de Jrue Holiday sur Devin Booker, qui se transforme en alley oop pour Antetokounmpo.

L’occasion pour la NBA de proposer une compilation des « steals » les plus « clutch » de l’histoire des Finals, et on retrouve évidemment Michael Jordan sur Karl Malone en 1998, celle de Scottie Pippen en 1997 pour valider le 5e titre des Bulls, ou encore Gerald Henderson au Boston Garden face aux Lakers, ou même George King pour la victoire des Syracuse Nationals d’un petit point. C’était en 1955 !