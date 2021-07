Que ce soit cet été, ou dans un an, Zach LaVine souhaite prolonger aux Bulls. Il l’a encore répété à NBC Sports, estimant qu’il avait largement dépassé les attentes liées à son précédent contrat (80 millions de dollars sur quatre ans), et qu’il pouvait désormais toucher un meilleur salaire, davantage aligné sur son nouveau statut d’All-Star et de « franchise player ».

Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur que les dirigeants vont rencontrer puisque Thaddeus Young est aussi free agent. Le couteau-suisse des Bulls est précieux par sa polyvalence, son métier et son leadership, et Zach LaVine aimerait vraiment qu’il soit prolongé dans l’Illinois.

« Personnellement, j’aimerais avoir Thad dans l’équipe. C’est mon pote. C’est un joueur incroyable. C’est un winner, un altruiste. Je pense qu’il rend tout le monde meilleur. Maintenant, je ne suis pas dirigeant. Je ne suis pas un coach. Je ne parle pas de ça » rappelle l’arrière de Team USA. « Si ce n’est pas dans le meilleur intérêt de Thad ou de l’équipe, je veux juste que Thad soit heureux et que l’équipe soit bonne. Donc, indépendamment de ce qui va se passer, je sais que Thad sera super pour notre équipe ou pour une autre équipe, et notre relation est plus importante que le basket. Vous savez, quoi qu’il arrive, la relation qu’on a avec Thad va au-delà du basket. C’est comme un grand frère. »

« Etre un leader, ça s’apprend. Ça ne vient pas du jour au lendemain »

Si Zach LaVine apprécie tant Thaddeus Young, c’est parce qu’il estime avoir beaucoup appris de lui, et toujours apprendre d’ailleurs.

« Etre un leader, ça s’apprend. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça vient avec l’expérience. Je pense que j’ai pris quelques coups tout au long de ma carrière pour trouver la bonne manière d’être un leader, et je veux m’améliorer dans tous les aspects de mon jeu » poursuit l’arrière. « Je pense qu’une grande part de tout ça est de savoir comment rendre tous les autres meilleurs et être un meilleur leader. Quelqu’un comme Thad, je l’ai beaucoup regardé. Il était le leader de notre équipe. C’était le gars qui parlait. Je n’ai pas à être comme Thad. Je dois donner le meilleur de moi-même comme leader. En donnant le ton en attaque et en défense, en ayant le bon état d’esprit, en étant dur sur le terrain. J’essaie donc de continuer à évoluer comme joueur et comme personne. »