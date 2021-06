Une PG5 en mode multicolore

Avec des PG5 aux pieds, Paul George a multiplié les exploits personnels depuis la blessure de Kawhi Leonard sur cette campagne de playoffs. Alors que les Clippers se retrouvent désormais au pied du mur dans la finale de conférence face aux Suns, Nike a dévoilé un nouveau coloris de la chaussure signature de Paul George.

Un modèle « explosif » qui débute par une construction en mesh vert et noir sur l’avant de la chaussure et remonte jusqu’au talon avec un graphique multicolore pour se terminer en rouge au niveau du col. Les deux « Swoosh » ressortent en noir et violet. La semelle intermédiaire est blanche, dotée d’une unité Nike Air Dot Weld Strobel et complétée par une semelle extérieure en caoutchouc noir.

Pas de date de sortie officielle pour l’instant pour un modèle qui devrait être disponible à hauteur de 110 dollars !

(Via KicksOnFire)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Nike KD 14 « Home » qui se pare de blanc pour matcher avec le maillot Association Edition des Brooklyn Nets de Kevin Durant !