Draft 2022 : Dyson Daniels s’engage avec le G-League Ignite pour mieux viser la NBA

Faisant irruption sur les radars des scouts NBA lors de la dernière fenêtre internationale en février, avec un super match à 23 points, 6 interceptions et 4 passes dans une victoire facile de l’Australie face à la Nouvelle-Zélande, Dyson Daniels (1m98, 18 ans) a choisi de poursuivre sa jeune carrière en G-League

Fiston de Ricky Daniels, ancien joueur pro en Australie après être passé sur les bancs de North Carolina State, Dyson Daniels avait reçu des offres des équipes locales de NBL, mais aussi d’universités américaines comme Oklahoma, Colorado, Saint Mary’s ou encore North Carolina State (comme papa). Mais il a choisi le Ignite.

« Je pense que [la G-League] est le meilleur chemin pour moi pour arriver à mon but ultime : la NBA », a déclaré le prospect sur ESPN. « [Le Ignite] a toutes les ressources dont j’aurai besoin pour continuer ma progression avec un bon coaching staff et une très bonne compétition pour m’améliorer chaque jour. »

Comme Jalen Green ou Jonathan Kuminga cette saison, Dyson Daniels compte sur les infrastructures professionnelles de la G-League pour le préparer au mieux à la NBA, confirmant la tendance qui fait que l’antichambre de la NBA est de plus en plus privilégiée par les prospects, qui ne veulent pas passer par la NCAA.

Il rejoint trois autres jeunes lycéens américains qui ont aussi choisi de passer par la case G-League : Jaden Hardy, Scoot Henderson et Michael Foster, mais aussi Fanbo Zeng, qui a préféré le Ignite à la fac de Gonzaga…

« Mon objectif est d’être « one-and-done ». Je sais qu’avec mon éthique de travail, je vais faire les heures supplémentaires et me donner la meilleure chance d’être drafté. Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour être drafté, et drafté haut » annonce-t-il ainsi clairement.

Actuellement en préparation avec la sélection nationale australienne des moins de 19 ans, en amont de la Coupe du Monde à venir, Dyson Daniels n’a pas froid aux yeux. Depuis deux ans, il fréquente la NBA Global Academy au sein de l’Insep australienne à Canberra, avec des entraînements quotidiens et une préparation physique assez poussée.

La transition vers les Etats-Unis ne lui fait donc pas peur.

« J’ai le sentiment qu’en ayant déjà joué face à des gars plus âgés que moi, j’étais déjà prêt à passer pro. L’université est donc la première option que j’ai éliminée. Pour essayer de rejoindre la NBA, le Ignite va me proposer le meilleur plan de progression et je vais pouvoir apprendre à jouer dans le style de jeu NBA. »