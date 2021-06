Shane Battier quitte son rôle de dirigeant au Heat

Moins de trois ans après ses dernières rencontres sur les parquets de la NBA, sous les couleurs du Heat, Shane Battier était revenu en Floride dans un rôle de dirigeant.

En février 2017, l’ancien ailier avait en effet pris la tête du département de développement des joueurs et de statistiques avancées et certains pensaient même qu’une fois Pat Riley à la retraite, Shane Battier allait prendre de plus grandes responsabilités à Miami.

Sauf qu’après presque quatre saisons à ce poste, c’est désormais terminé, nous annonce le Miami Herald. Même si le double champion NBA (2012 et 2013) de 42 ans restera proche de la franchise dans un rôle de consultant.