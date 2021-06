Les Wizards espèrent que les Jeux olympiques seront un tremplin pour Rui Hachimura

Avec 20.5 points de moyenne à 64% de réussite au shoot sur les deux derniers matches de la série contre Philadelphie, Rui Hachimura a fini fort sa première campagne de playoffs en carrière.

Pour sa seconde saison dans la ligue, le Japonais a découvert le haut niveau, avec une expérience en playoffs, et désormais, ce sont les Jeux olympiques qui vont se présenter à lui. Dans un contexte différent puisqu’il est la star du Japon et que la compétition a lieu chez lui, à Tokyo.

« C’est une superbe opportunité », assure Tommy Sheppard, le GM des Wizards, à NBC Sports. « C’est une toute autre pression pour lui, le monde le regarde et il va jouer contre les meilleures équipes de la planète. C’est une grosse expérience pour lui, surtout après avoir joué cinq matches de playoffs. Il a goûté à ça. »

L’arrivée de Russell Westbrook l’an dernier et la place importante prise par le MVP 2017 dans le jeu de Washington ont logiquement freiné la progression de l’ailier-fort. Néanmoins, avec 13.8 points de moyenne à 48% de réussite au shoot, il a su garder son niveau offensif, confirmer les promesses de sa première année.

Avec deux grosses aventures comme les playoffs et les Jeux olympiques, en seulement quelques semaines, où l’intensité est bien plus importante que lors des matches de saison régulière, les Wizards attendent beaucoup de leur jeune talent à la rentrée. Ils espèrent le retrouver transformé avant sa troisième saison en NBA, qui sera en plus sa première complète de 82 matches, car ses deux premières ont été écourtées à cause la pandémie.

« On va voir durant l’hiver ce qui a été fait pendant l’été », annonce Tommy Sheppard. « On veut que tout le monde progresse l’été. C’est aux joueurs de montrer, notamment à leurs coéquipiers, qu’ils sont impliqués, qu’ils veulent s’améliorer. Quant à Rui, il a fait beaucoup de progrès. Il faut le faire soir après soir pour obtenir le respect de ses pairs, il travaille en ce sens car il a manqué beaucoup de rencontres (39 précisément) pendant deux ans. Il n’a pas encore joué une saison complète, une nouvelle surprise l’attend donc l’année prochaine. »