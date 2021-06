A Portland, on n’exclut aucune piste « si ça rapproche du titre »

Eliminés au premier tour par les Nuggets, privés de Jamal Murray, les Blazers ont à nouveau déçu. Qualifiés pour la huitième fois de suite en playoffs, plus longue série en cours en NBA, Portland vient cependant de se faire sortir deux fois de suite au premier tour. Et ça fait au final cinq fois sur huit !

« On a atteint le plafond avec cette équipe »

Sur un siège éjectable toute la saison durant, ou presque, Terry Stotts n’a pas tardé à faire les frais de cette fin de saison prématurée. Malgré un bilan plutôt positif au global, avec 56% de victoires en saison régulière durant ses neuf saisons à Rip City, Stotts n’a pas pu dépasser le cap des finales de conférence, atteinte en 2019. Pire, la défense de Portland était encore risible cette année, alors même qu’elle était une priorité annoncée en début de saison avec les arrivées de Derrick Jones Jr et Robert Covington sur les ailes.

« Je pense que cette équipe a atteint son plafond », a réagi Neil Olshey, le président des Blazers pour The Oregonian. « Ce n’était pas une décision facile à prendre, évidemment, vous savez combien j’apprécie Terry. Plusieurs personnes sont intervenues dans ce processus mais on est entré dans cette saison en sachant qu’on avait besoin de progrès en défense. On a simplement stagné. On espère qu’un nouveau coach pourra avoir un plus grand impact sur nos résultats en saison régulière et en playoffs. »

Sur le marché pour trouver un nouveau technicien, les Blazers ne vont cependant pas se précipiter à en croire Olshey, qui a notamment regretté que des noms aient déjà été lancés en pâture. Préféré de Damian Lillard, Jason Kidd a pour le coup déjà retiré son nom de la course…

« On veut progresser en défense et on veut donc quelqu’un avec de grosses qualités de leader, quelqu’un qui peut responsabiliser les joueurs des deux côtés du terrain. On espère que ce sera quelqu’un avec de l’expérience du coaching qui a déjà obtenu certains résultats. La barre est déjà haute, évidemment, quand on vient de faire les playoffs pour la huitième année consécutive et qu’on a atteint la finale de conférence il y a deux ans. Mais on veut encore faire mieux. »

« C’était totalement inacceptable »

Sans trop plisser les yeux pour lire entre les lignes, Olshey ne vise donc plus que le titre, en écho avec le talent de sa superstar, Damian Lillard, qui a encore réussi une saison de toute beauté, mais sans avoir forcément reçu l’aide suffisante de ses lieutenants, CJ McCollum et Jusuf Nurkic parmi d’autres. Est-ce justement enfin le moment de briser le duo Dame – CJ ?, a demandé un confrère américain.

« Vous êtes là depuis un moment… Est-ce que vous avez déjà vu un transfert ou une signature sortir en public avant que ce ne soit conclu ? On ne discute pas de nos joueurs en public, ce ne serait pas juste pour eux. Ce n’est pas comme ça qu’on opère ici. Mais on comprend aussi que c’est un business. Rien n’est jamais complètement exclu si ça nous rapproche d’un titre. »

Si « 80% du cinq majeur est sous contrat et reviendra absolument », « rien n’est donc retiré de la table » non plus… Ce qui est certain en revanche, c’est que Neil Olshey va sérieusement reconsidérer son banc en l’armant de spécialistes défensifs, ou en tout cas de joueurs capables de tenir leur rang des deux côtés du terrain, signifiant fort probablement la fin de l’aventure Melo (et Enes Kanter) à Portland…

« A la 29e place, on finit derrière des équipes qui sont clairement en reconstruction et des équipes qui n’étaient pas forcément les plus motivées pour finir la saison. Et c’était totalement inacceptable », appuie Olshey. « Je pense que c’était partiellement à cause de la culture dont on bénéficie ici de se reposer sur notre attaque, en étant dans les trois meilleures attaques. Mais c’est une culture qu’on doit changer. Cela dit, je pense que notre banc cette année m’a donné à penser qu’on doit avoir plus de défenseurs d’impact qui sortent du banc plutôt que des scoreurs. »

Alors que CJ McCollum va entrer dans la première année de son contrat à 100 millions de dollars et représente un des possibles atouts pour un échange, les Blazers disposent de trois joueurs déjà « free agent » en Zach Collins, Carmelo Anthony et Norman Powell. Jusuf Nurkic, Robert Covington et Derrick Jones Jr. sont quant à eux en fin de contrat la saison prochaine.

Ça risque de bouger à Rip City, et Neil Olshey lui-même pourrait faire partie des changements… En insistant sur le fait que « la défaite au premier tour n’est pas le fait de la construction de l’effectif », alors qu’il en a été le seul architecte ces dernières années, Olshey se décrédibilise, tout en rejetant donc toute la faute sur Stotts.