Tout le monde se souvient du 4 juillet 2016, le jour où Kevin Durant a décidé de rejoindre Stephen Curry et Klay Thompson du côté de la Baie afin de former un trio offensif tout simplement inarrêtable. Sans oublier qu’il y avait également Draymond Green, Andre Iguodala ou encore Shaun Livingston pour assurer leurs arrières…

En trois ans, Kevin Durant a rempli son armoire à trophée de deux titres NBA et autant de MVP des finales. Injouable, la franchise de la Baie avait même signé un quasi sans-faute lors des playoffs 2017 avec un bilan de 16 victoires pour une seule défaite, face à Cleveland.

Désormais du côté de Brooklyn, le quadruple meilleur scoreur de la NBA s’est exprimé lors d’un podcast relayé par NBC Sports au sujet de son raisonnement qui l’a amené à quitter le Thunder.

« Après mes premières finales NBA je me suis dit : « J’ai besoin d’y retourner, je veux de nouveau jouer ce genre de matchs ». Et en 2012, notre accession aux Finals, c’est là où j’ai pris le plus de plaisir à jouer au basket. Je me disais : « J’ai besoin d’y retourner. Peu importe avec qui, je veux des mecs qui veulent y aller aussi. Je veux re-goûter à tout ça. » Parce que je m’y sentais plus vivant que jamais. J’avais l’impression, à ce moment-là, que c’était pour ça que j’étais sur Terre. Après avoir connu ce run, je mourrais d’envie de le revivre. »

« Les Warriors n’ont jamais été une franchise qui gagne. Quand j’étais dans la ligue, personne n’aimait Golden State donc ils étaient toujours des outsiders pour moi parce que je regarde la totalité de la franchise. Je ne regarde pas juste les cinq dernières années »

Il pensait donc visiblement qu’Oklahoma City ne pouvait plus lui permettre de revivre ça, au contraire de Golden State, qui a profité de l’explosion du « salary cap » en 2016 pour l’ajouter à son armada. « J’ai vu que c’était une grande équipe qui voulait gagner, avec un super cadre et une ville géniale. Oakland est comme DC (il est originaire de Washington). Je me sentais comme à la maison. Les Warriors n’ont jamais été une franchise qui gagne. Quand j’étais dans la ligue, personne n’aimait Golden State donc ils étaient toujours comme des outsiders (« underdogs ») pour moi parce que je regarde la totalité de la franchise. Pas juste les cinq dernières années. »

Souvent accusé d’avoir choisi la facilité, Kevin Durant répète donc encore et toujours que les Warriors n’étaient que des « outsiders » lorsqu’il les a rejoints. Alors certes, de 1995 à 2012, la franchise n’a connu qu’une seule campagne de playoffs et squattait globalement les bas-fonds de la conférence Ouest mais après l’arrivée des « Splash Brothers » puis de Draymond Green, elle avait largement changé ce statut, remportant le titre en 2015 puis réalisant la meilleure saison régulière de l’histoire (73-9) lorsque Kevin Durant décida de la rejoindre.

Les trois premiers titres du club (1947, 1956 et 1975) étaient peut-être trop loin, mais il est tout de même compliqué de dire qu’en 2016, Golden State n’était qu’un « outsider » en NBA après deux Finals consécutives et un titre…

« Je me suis dit : « Merde ce sont des outsiders pour moi. C’est là-bas que je dois aller. Pas à LA, ni à New York. Et je pense qu’ils vont me donner ce que je veux, c’est-à-dire cet espoir de gagner ces 16 foutus matchs de playoffs. » Je voulais y re-goûter. On l’a fait trois fois, j’étais à ce niveau pendant trois ans. Je ne voulais aller nulle part ailleurs, je ne voulais rien d’autre que ça. On n’allait peut-être pas au bout mais rien que le fait d’être parmi les derniers en lice pour le titre était amusant » conclut-il pourtant.