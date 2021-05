Même très diminués, les Pacers étaient au rendez-vous

La force de l’habitude. Si les Pacers n’ont guère brillé en playoffs ces dernières années (cinq éliminations de suite au premier tour), au moins, ils en connaissent le parfum et sont préparés pour des matches à haute intensité. Pas les Hornets.

La différence s’est vue et faite donc très rapidement dans ce « play-in ». Dès les premières minutes, Indiana a pris à la gorge Charlotte et n’a jamais relâché la pression.

« On a bien commencé, tout le monde était connecté », explique Domantas Sabonis, auteur d’un gros match à 14 points, 21 rebonds et 9 passes, pour ESPN. « On se trouve de mieux en mieux match après match, la balle circule et c’est le plus important. »

Symbole de cette entame réussie : Doug McDermott, avec quatre paniers primés et 16 points dans le premier quart-temps. La défense des Hornets a encaissé 144 points et laissé des boulevards aux Pacers : 13 shoots à 3-pts et 36 paniers ouverts pour Sabonis et sa bande ! C’est beaucoup trop, surtout dans un match décisif.

« J’ai aimé notre énergie, surtout en défense », se réjouit Nate Bjorkgren. « En première mi-temps, en défense, on était très bien connecté, très physique, très efficace au rebond. De manière générale, les joueurs ont été au niveau et notre mouvement en attaque, notre façon de faire tourner la balle, en fait grandement partie. »

Retour réussi pour Malcolm Brogdon

Privés de Myles Turner et (au dernier moment) de Caris LeVert, les Pacers retrouvaient en revanche un Malcolm Brogdon diminué car touché aux ischio-jambiers depuis trois semaines. Comme le scénario de la rencontre a bien tourné, le meneur de jeu, absent depuis fin avril, n’a joué que 21 minutes (16 points, 8 passes) pour s’économiser.

« J’ai toujours un œil sur ma blessure », assure-t-il. « Quand on a ce type de souci, ça peut vite devenir dangereux donc il y a un peu d’hésitation sur les choses à ne pas faire. Pour ce match, je n’ai pas été chercher un rebond dans les tribunes, ni sauté aussi haut que d’habitude. Consciemment ou non, on y pense et on s’adapte. Mais globalement, je me sens bien. »

Les Pacers ont fait la moitié du chemin et il faut maintenant battre les Wizards, défaits à Boston dans l’autre « play-in », dès demain, pour disputer le premier tour des playoffs contre les Sixers.

« On doit arriver avec la même intensité », prévient Oshae Brissett. « On a donné le ton rapidement, dans les 5-10 premières minutes et on n’a rien lâché, on a joué tout le match. On doit faire la même chose jeudi. »