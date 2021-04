Anthony Edwards avait gardé le meilleur pour la fin

Avant d’entamer le dernier quart-temps face aux Warriors, et alors que les Wolves étaient menés (89-91), Chris Finch attendait davantage d’Anthony Edwards. Il faut dire que le rookie n’avait alors marqué que 7 points à 3/8 au shoot. Trop discret au goût de son coach, l’arrière de Minnesota devait monter d’un cran.

« On lui a dit qu’il était temps de se réveiller et de commencer à jouer. Il n’était pas en mode attaque pendant une grande partie de la soirée », raconte Chris Finch au Star Tribune. « Quand le coach m’a dit ça, j’ai pensé que c’était le moment de s’y mettre. C’est ce qu’il s’est passé », poursuit Anthony Edwards.

« Il n’a peur de rien »

Effectivement, le joueur des Wolves a pris les choses en main en collant 18 points à 7/11 au shoot, dont trois paniers primés, en dernier quart-temps. Dans le détail, c’est même dans les six premières minutes qu’il a fait le plus de dégâts avec 16 points et en enchaînant les paniers à 3-pts en un-contre-un. Minnesota a fait le break grâce à lui.

« Il n’a peur de rien. Il pense être un grand joueur et il a le style et la confiance qui vont avec. Ça ne s’apprend pas », constate son coach. « L’équipe va devenir très bonne si Anthony le veut », insiste Ricky Rubio. « On sait ce que peuvent apporter Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell, mais pour Edwards, il doit être plus régulier et le faire soir après soir. »

Le rookie est certes un peu moins impressionnant depuis dix jours, après ses remarquables performances de la deuxième partie du mois de mars, mais les Wolves viennent de remporter leur quatrième match de suite et vivent ainsi leur meilleure période de la saison. Le retour du public au Target Center, mais aussi de D’Angelo Russell, ont donné un nouveau souffle à cette équipe, si décevante encore cette année.

« Je suis heureux de voir des fans dans la salle », confie le rookie. « Ils doivent rester avec nous. On peut faire quelque chose d’unique et on va changer les choses tant qu’ils seront avec nous. On va devenir très bon. »