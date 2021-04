Daniel Theis trouve ses repères chez les Bulls

Vaincu, et même postérisé par Bam Adebayo, lors de la première manche entre Bulls et Heat, Daniel Theis a obtenu sa revanche lundi soir. Le pivot allemand a tout simplement réalisé son meilleur match sous ses nouvelles couleurs avec un double-double à 23 points, 12 rebonds plus 5 passes et 2 contres.

À 10/13 aux tirs, l’ancien des Celtics a été très efficace offensivement, sans pour autant donner sa part aux chiens en défense face à Bam Adebayo.

Nikola Vucevic, fan de Daniel Theis

« C’était un des duels les plus difficiles pour moi [avant que je joue avec lui aux Bulls] », affirme ainsi son nouveau coéquipier, Nikola Vucevic, sur NBC Chicago. « Un très bon défenseur, très intelligent. Il ne vous donne rien de facile. Il vous fait travailler pour tous vos points. Il est difficile à affronter. »

Avec son duo d’intérieurs du Vieux continent, Chicago a trouvé la bonne formule hier soir en Floride, Vucevic terminant également en double-double à 24 points et 11 rebonds. Ce dernier ne tarit pas d’éloges sur Theis.

« C’est un bon coéquipier. On voit beaucoup de choses qu’il faisait à Boston mais que les gens ne voient pas forcément parce que ça n’apparaît pas sur la feuille de stats, ou ça ne se voit pas si vous ne regardez pas beaucoup de matchs. Il fait tellement de petites choses pour nous en défense et en attaque. Il est très altruiste et fait la passe bien volontiers. Il a beaucoup de qualités techniques aussi. »

Bien servi à l’intérieur, notamment par Tomas Satoransky, Daniel Theis a fait étalage de son arsenal offensif, avec du tir près du cercle bien sûr mais beaucoup de tirs à mi-distance également, et jusqu’à la ligne à 3-points. Essentiel pour maintenir les Bulls dans le coup, l’intérieur allemand a également réussi une action gag, avec un panier main droite, tout en maintenant son adversaire (Gabe Vincent) main gauche.

« Je pensais que c’était une faute aussi. J’ai demandé à l’arbitre s’il pensait que je devais tirer avec ma main gauche derrière le dos », souriait Daniel Theis. « J’essaie simplement de jouer dur dans la peinture. »

Une « présence » indispensable

C’est son sérieux et son jeu académique qui plaisent bien aux Bulls. Après leur série de cinq revers de rang entre le 10 et le 17 avril dernier, les hommes de Billy Donovan retrouvent des couleurs, avec une quatrième victoire sur leurs six derniers matchs.

« Les gars orientent toujours vers lui, ils apprécient qu’il soit dans ces positions pour aider en défense », ajoute Billy Donovan. « C’est ce que j’ai dit depuis le premier jour, on sent toujours sa présence. »

Pour sa sixième victoire seulement (pour dix défaites) sous la tunique des Bulls, Daniel Theis a frôlé son record en carrière, établi à 25 points avec Boston la saison passée. Surtout, il offre à Chicago une solution viable à associer avec Nikola Vucevic dans le secteur intérieur.

« Nos jeux se complètent bien car on peut tous les deux jouer au poste haut et au poste bas. Il peut prendre position, je peux le faire aussi. Il est très bon sur les pick & roll et il finit bien au cercle. Et défensivement, il m’aide aussi. C’est un super joueur. »

Actuellement à la onzième place dans la conférence Est, avec le même bilan que les Raptors et une victoire de moins seulement que les Wizards à la dixième place, Chicago peut encore croire au « play-in ». Les Bulls vont-ils être sauvés in extremis par leur paire intérieure germano-monténégrine ?