Changement de nom à venir pour la salle du Thunder

Comme pour le Heat récemment, le Thunder va voir le « naming » de sa salle changer très prochainement puisque l’AP nous apprend que Chesapeake Energy Corp. ne lui donnera plus son nom.

La marque a pris cette décision, avec effet immédiat, car elle va entamer une restructuration. Néanmoins, le temps que le Thunder trouve un nouveau sponsor, la salle, parfois surnommée « The Peake », peut encore porter son nom de Chesapeake Arena.

L’accord entre Chesapeake Energy Corp. et la franchise d’Oklahoma City, commencé en 2011, allait prendre fin en 2023 et c’est sous ce nom que la franchise a accueilli dans sa salle les Finals contre Miami en 2012 et connu ses plus belles années, avec Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden.