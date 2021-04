Chuck Daly et Steve Nash vont entrer au Hall of Fame FIBA

Le Hall of Fame de la FIBA a annoncé à quelques jours d’intervalle ces cuvées 2020 (reportée pour cause de pandémie) et 2021, et on y retrouve plusieurs légendes de la NBA.

Chuck Daly pour commencer, honoré de manière posthume puisque décédé en mai 2009, qui restera dans l’histoire comme le coach des « Bad Boys » de Detroit, titré en 1989 et 1990, mais aussi pour avoir été le coach de la mythique « Dream Team » de 1992 aux Jeux olympiques de Barcelone. Ou encore Detlef Schrempf, ancien triple All-Star avec les Sonics de Seattle et aussi élu à deux reprises meilleur sixième homme de la saison (en 1991 et 1992).

La FIBA va également introniser ce 18 juin prochain Ettore Messina, l’ancien assistant de Gregg Popovich à San Antonio, véritable légende du coaching en Europe avec ses quatre EuroLeague à son palmarès.

Quant à la cuvée 2020, annoncée plus tôt dans la semaine, on peut y voir le nom de Steve Nash. Le Canadien est actuellement, on le sait, le coach des Nets et il a marqué la NBA en tant que joueur avec ses deux trophées de MVP de la saison régulière (2005 et 2006) et sa place sur le podium des meilleurs passeurs de l’histoire (troisième derrière John Stockton et Jason Kidd avec 10 335 passes décisives en carrière).