Gorgui Dieng explique pourquoi il a choisi de rejoindre les Spurs

Coupé par les Grizzlies, c’est donc à San Antonio que va rebondir Gorgui Dieng, séduit par la franchise texane, en mission pour retrouver les playoffs dès cette saison, et son mode de fonctionnement. Au moment de faire son choix, le pivot sénégalais s’est senti très courtisé puisque que près d’une dizaine d’équipes s’étaient manifestées pour le récupérer.

« C’était comme si le recrutement universitaire recommençait. Tout le monde va vous parler et vous dire pourquoi ils veulent que vous soyez dans leur équipe. Et je me suis senti à l’aise avec ce que j’ai entendu ici », a-t-il déclaré.

Les Spurs l’ont donc emporté, pour un ensemble de raisons, à commencer par la philosophie de jeu, incarnée par Gregg Popovich, un coach « Hall of Famer ».

« J’aime l’équipe, j’aime la façon avec laquelle ils jouent. Ils ont un bon système de jeu, le ballon n’arrête pas de circuler, ils se déplacent en permanence. Les joueurs jouent ensemble et ils ont un coach digne du Hall of Fame qui sait comment gérer son équipe. Je suis assez enthousiaste de voir tout ça de plus près ».

Flashback en 2009 au camp « Basketball Without Borders »

L’aspect sentimental a peut-être aussi joué dans la balance pour Gorgui Dieng au moment de prendre sa décision. Le pivot a en effet confié qu’il connaissait RC Buford, directeur général de la franchise, et sa famille en 2009, lors d’un camp « Basketball Without Borders » en Afrique du Sud en 2009, alors qu’il était encore pensionnaire de la SEED Academy, basée à Thiès au Sénégal.

« Je les connaissais avant même d’avoir commencé à parler anglais. Ils ont aidé mon école à cette époque, et maintenant j’ai une chance de jouer pour la franchise, c’est comme si je leur rendais la pareille », a-t-il ajouté.

L’histoire est belle mais Gorgui Dieng sait que la vie ne sera pas toujours rose sous les ordres de coach Pop. « Il n’y a pas de scénario pré-établi. Si tu joues dur, si tu joues bien, tu verras le terrain. Sinon, tu ne joueras pas. C’est comme ça que je vois les choses », a poursuivi l’intérieur.

Sans donner de date précise au sujet de la disponibilité de son nouveau joueur, inactif depuis le 28 février, Gregg Popovich a salué l’arrivée de Gorgui Dieng en décrivant un joueur « très actif ».

« Pour sa taille, c’est un bon shooteur. Il nous donne un peu plus de profondeur, c’est sûr. Nous avons toujours respecté son jeu. Il a toujours été très solide contre nous ».