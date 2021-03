Le MVP de la nuit : un triple-double historique pour Russell Westbrook !!!

L’usine à statistiques a tourné à plein régime cette nuit face aux Pacers. En l’absence de Bradley Beal, Russell Westbrook a décidé de s’occuper de tout pour mener son équipe à la victoire.

Le meneur a distribué à tout va, que ce soit sur le « pick-and-roll », en récupérant des ballons qui traînent ou bien relançant sur le jeu de transition, après avoir capté un rebond. Il en a récupéré 14 cette nuit et ainsi distribué 21 ballons (record de saison). « Russ m’a fait quelques passes décisives et je vais clairement devoir l’inviter à dîner ou un truc du genre », en rigole Rui Hachimura, auteur de 26 points.

Dans le quatrième quart-temps, son meneur a pris soin d’alimenter sa propre colonne de points en inscrivant 17 points, dont deux paniers à trois points décisifs à deux minutes de la fin, devant un Myles Turner qui ne s’y attendait visiblement pas.

Déjà le record de franchise

Il a ainsi terminé la partie avec 35 points (14/26 aux tirs) pour signer 55 d’évaluation et son 16e triple-double de la saison. Un triple-double de folie qui lui permet déjà de s’emparer du record de franchise en la matière. À la fin des années 1980, Darrell Walker avait eu besoin d’un peu moins de 300 matches pour atteindre 15 triple-doubles. Westbrook l’a dépassé en seulement 38 rencontres avec les Wizards…

Mieux, il devient le premier joueur de l’histoire à voir triple tout en signant au moins 35 points et 20 passes. « Mon état d’esprit était d’être agressif et de m’assurer de mettre la table pour mes coéquipiers comme je l’ai fait tout au long de l’année et qu’ils aient confiance pour aborder le quatrième quart-temps, là où il faut faire la différence », décrit le MVP de la soirée.

« Il réalise des choses que je n’ai jamais vues dans l’histoire alors que je suis dans la ligue depuis 30 ans, salue son coach Scott Brooks. Il y a (sept) lettres pour le dire, cela se prononce ‘gagnant’. C’est ce qu’il est. Il gagne partout. On ne gagne pas autant qu’on le souhaite mais il se bat en permanence, joue dur et montre l’exemple. Il n’est pas parfait, il perd parfois trop de ballons. Les génies aiment se pencher sur ce qu’ils ne font pas bien mais oublient parfois ce qu’ils font bien. »