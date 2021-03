Programme du soir | Charlotte – Phoenix à suivre dès 19h00

Dans la nuit, c’est déjà l’heure des retrouvailles pour Norman Powell, Gary Trent Jr. et Rodney Hood avec ce Raptors – Blazers, à 01h00. Aaron Gordon fait de son côté ses débuts avec Denver face aux Hawks (03h00).

Quant aux Lakers, ils vont tenter d’enchaîner à partir de 04h00, ce sera face au Magic.

Mais ce soir, il y a aussi un très solide programme pour le « Sweet Sixteen » de la « March Madness » :

(5) Creighton vs. (1) Gonzaga (20h10)

(4) Florida State vs. (1) Michigan (23h00)

(11) UCLA vs. (2) Alabama (01h15)

(7) Oregon vs. (6) USC (03h45)

