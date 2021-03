Happy Birthday | Les meilleurs dribbles de Kyrie Irving

Personnage complexe dont les commentaires et les comportements sont souvent déroutants, Kyrie Irving s’exprime beaucoup mieux, balle en main, sur un parquet. Il le prouve encore cette saison avec des chiffres remarquables : 28.1 points de moyenne à 52% de réussite au shoot et 40% à 3-pts.

Jamais, dans sa carrière, l’arrière des Nets n’a autant marqué, à un tel pourcentage également. Toujours aussi élégant et fluide, le champion 2016 fait partie des joueurs les plus spectaculaires et faciles de la ligue.

Véritable « one-man show » quand il est bouillant et irréprochable techniquement, Kyrie Irving accumule les dribbles et les paniers face à des défenseurs qui perdent très souvent le sens de l’orientation, même les meilleurs, dès qu’il s’agit de le suivre en un-contre-un. Difficile de contrôler sa palette offensive et son imprévisibilité.