Spencer Dinwiddie était destiné à un rôle important cette saison à Brooklyn, ses qualités défensives devant lui permettre de stabiliser le cinq majeur autour de Kyrie Irving et Kevin Durant. Évidemment, sa rupture d’un ligament croisé du genou a tout changé pour lui, le mettant sur la touche jusqu’à l’année prochain…

Aurait-il été inclus dans le trade autour de James Harden s’il n’avait pas été blessé ? En tout cas, son nom est évoqué à l’approche de la « trade dealine ». Et selon The Athletic, les Pistons, le Heat et les Raptors se renseignent.

Mais pourquoi vouloir un joueur blessé pour toute la fin de saison ? Parce que Spencer Dinwiddie devrait faire une croix sur sa « player option » à 12.3 millions de dollars pour l’an prochain et qu’une équipe qui monterait un échange afin de le récupérer mettrait la main sur ses « Bird Rights ». De quoi avoir un avantage pour le prolonger.

Pour Detroit, Miami ou Toronto, ce serait donc un investissement à moyen terme alors que Brooklyn a peut-être intérêt à en profiter pour tenter de récupérer un « role player » en échange de son meneur, en vue des prochains playoffs et de sa quête du titre à court terme. Sans compter qu’à la vue des finances du club, il ne sera pas simple de conserver Spencer Dinwiddie s’il fait une croix sur sa « player option » et décide de tester le marché.

LEXIQUE

Bird Rights : À l’origine « Larry Bird Exception », cette règle permet à une équipe de prolonger son free agent en dépassant le salary cap. Aujourd’hui, les « Full Bird Rights » concernent les joueurs ayant passé au moins trois ans avec la même équipe. Une fois free agent, celle-ci peut offrir n’importe quel salaire au joueur dans la limite du maximum, même si elle a dépassé le cap. Comme ce dernier ne peut gagner le maximum d’argent qu’en restant avec son équipe (un contrat de cinq ans), c’est un avantage.