Trevor Ariza vers Miami ?

On ne l’a plus vu sur un terrain depuis un an, mais Trevor Ariza intéresse plusieurs franchises. Confirmant les rumeurs de The Athletic, The Ringer rapporte que le Heat négocie actuellement avec le Thunder pour la venue de l’ancien ailier des Blazers.

Pour Pat Riley, l’effectif de Miami est encore un peu trop jeune et un élément comme Ariza pourrait faire du bien pour apporter de l’expérience aux côtés d’Andre Iguodala. Nos confrères rapportent que le Thunder serait prêt à lâcher son ailier pour un simple second tour de Draft.

Devenu le joueur le plus transféré de l’histoire de la NBA cet hiver, Ariza pourrait donc connaître un 11e échange en carrière, et « porter » un 5e maillot différent en un an : Portland, Houston, Detroit, OKC et donc peut-être Miami. Après un an sans jouer, l’objectif sera sans doute qu’il soit opérationnel pour les playoffs.