Plusieurs fois endeuillé, Damian Lillard est « émotionnellement épuisé »

La semaine passée, quelques heures avant la rencontre contre les Lakers, Damian Lillard n’était pas certain de jouer. Aucune blessure physique à l’horizon ni de test Covid-19 positif pour justifier sa possible absence.

Seulement, une mauvaise nouvelle venait de lui parvenir : deux de ses proches avaient été tués.

« J’ai pensé ne pas jouer, car mentalement… », commence le All-Star des Blazers à The Athletic. « Je ne veux pas dire que je m’en foutais, car ce n’est pas le cas, mais émotionnellement, j’étais ailleurs. »

Ce deuil est venu s’ajouter à plusieurs qui ont frappé Damian Lillard depuis 18 mois : la mort de son cousin, dont il a découvert le corps sans vie, une tante décédée d’un cancer, un ami de la famille qui a succombé du Covid-19, enfin un autre cousin tué début 2021.

« J’en ai tellement vu, je pourrais avoir 45 ans. Ces mois ont été durs pour ma famille. Les gens n’ont pas idée à quel point. J’ai vu le corps de mon cousin devant moi. Les gens ne peuvent pas imaginer le traumatisme que cela produit. C’est encore dur pour moi, c’est une bataille. Quand on considère tout ça, qu’est-ce qui compte dans la vie ? C’est une bataille mentale de mettre le basket au centre de ma concentration en ce moment. Je ne suis pas fatigué physiquement, mais je suis émotionnellement épuisé. »

Néanmoins, malgré ces épreuves, la star de Portland continue d’enchaîner les matches et de tenir sa place au quotidien. C’est capital pour lui mais aussi pour ses proches.

« Quand je vois mes parents être touchés par l’émotion, ça me tue. Je dois mettre mes émotions de côté pour le basket, je dois être là pour mes coéquipiers, je dois faire mon travail. Notamment prendre soin de ma famille. Je sais que mon succès les rend heureux. Dès que je joue, ma famille entière me regarde à la maison. Elle ne manque jamais un match. Donc quand je joue, c’est la chose la plus importante pour moi. J’aborde chaque rencontre ainsi : c’est le plus important ici et maintenant. »

Bien qu’il fasse des efforts pour tenir mentalement, Damian Lillard avoue que ces événements tragiques « affectent son jeu », car il est « plus émotif pendant les matches », qu’il réagit peut-être plus vigoureusement à certaines situations ou certains coups de sifflet qu’auparavant.

Mais il l’assure, à chaque match, il se donne et ne « cherche aucune excuse ». « Si les choses tournent mal, je ne fuis pas devant mes responsabilités. J’assume », conclut-il.