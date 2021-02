Derrick Rose : « C’est la première fois que je suis à 50% de victoires depuis bien longtemps »

Après avoir raté le coche à plusieurs reprises ces derniers jours, les Knicks sont enfin parvenus à enchaîner deux victoires de suite pour atteindre les 50% de victoires avec 17 succès pour 17 défaites. Cela faisait plus d’un mois que ça ne leur était pas arrivé, et les voilà donc avec le même bilan que les Raptors, à égalité à la 4e place de la conférence Est. La méthode Thibodeau fonctionne, et Derrick Rose n’avait plus atteint ce niveau depuis bien longtemps…

« Je ne le savais pas, mais ça fait du bien d’être à 50% de victoires. C’est la première fois que je suis à 50% de victoires depuis bien longtemps » a réagi l’ancien MVP. « Il faut garder cette même attitude car on a un match important dimanche. »

Effectivement, les Knicks sont en back-to-back, et dès ce soir, ils seront encore en tenue, et ce sera face aux… Pistons, l’ancienne équipe de Derrick Rose. « Ce match est plus important que celui face aux Pacers, on doit jouer avec le même tranchant, si ce n’est plus. »

« Il n’y a pas un match qui est plus important qu’un autre »

Pour Julius Randle, les rencontres deviennent de plus en plus importantes car il s’agit de jouer face à des adversaires directs dans la course aux playoffs. Cette nuit, le succès relègue les Pacers à la 9e place ! « On avait le sentiment que la victoire était vraiment nécessaire tant la course aux playoffs est serrée ».

Pas question donc de se relâcher et de gâcher cette bonne première partie de saison. « On doit prendre conscience que c’est une longue saison. Chaque match a la même importance » estime Tom Thibodeau. « Il n’y a pas un match qui est plus important qu’un autre. Ils comptent tous autant. Peu important comment on termine, mais ça peut faire la différence parmi beaucoup de choses. »

Voilà pourquoi Thibodeau demande à ses joueurs de garder la même concentration. « On doit prendre conscience que chaque jour est important, que chaque entraînement est important, que chaque possession est importante… Et si on veut se battre pour atteindre nos objectifs, on doit prendre conscience que c’est le prix à payer. »